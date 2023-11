Cristina Pedroche acompaña a su marido en la inauguración de su “doble”

Dabiz Muñoz ha acudido este martes a una inauguración muy especial en compañía de su mujer Cristina Pedroche. Se trata de un reconocimiento a la gran trayectoria del chef que cuenta ya con su propio doble en el Museo de Cera de Madrid. En medio de uno de los momentos más dulces del matrimonio, tras el nacimiento de su hija Laia, la pareja se ha presentado en público para celebrar este gran momento laboral para Dabiz Muñoz.

La propia Cristina Pedroche no ha sido capaz de ocultar su orgullo por el padre de su hija y el amor de su vida y ha querido dejar una parte de este momento en sus redes sociales: “Estamos de camino a un evento muy importante pero a Dabiz Muñoz solo le importa hablar con su pescadero favorito”, comentaba divertida en una primera historia en la que se reflejaba la emoción de la presentadora.

Cristina Pedroche de camino a la inauguración de la escultura de cera de Dabiz Muñoz. Instagram

Una aparición de gran importancia para la pareja que ha hecho acto de presencia rodeada de familiares y amigos. Una de las ausencias que más se ha notado ha sido la de su pequeña Laia que, aunque ya anunciaron que la mantendrían en un primer momento alejada del foco mediático, sí había una pequeña esperanza de que regalaran un primer posado en familia.

Miki Nadal posando como la escultura de Dabiz Muñoz. Instagram

Los que no han dudado en asistir han sido los padres del cocinero y, en un momento muy divertido, su gran amigo Miki Nadal que irrumpía al descubrirse la escultura del chef. “Os juro que este momento ha sido lo más. Dabiz Muñoz viendo su figura de cera por primera vez y sale Miki Nadal”, ha compartido la presentadora relatando el momento en su Instagram.

Esta es la primera vez que la pareja se deja ver en público desde que naciera su hija hace cinco meses. "Me encanta la figura de Marido. Ahora tengo Marido x2, ojalá supiera cocinar también y así cuando Dabiz Muñoz no pueda que la figura me cocine", decía en su publicación. Durante el evento quedaba claro la gran conexión que existe entre ambos y cómo esta se hace todavía más intensa al compartir dobles en el mismo lugar. Cristina Pedroche también cuenta con su propia escultura de cera en la que sale luciendo el vestido con el que presentó las campanadas en 2018.