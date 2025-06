Cristina Pedroche desvela el nombre que le ha puesto su hija Laia a su hermano: "La cosa puede cambiar"

Cristina Pedroche atraviesa la recta final de su embarazo. La presentadora de "Zapeando" se convertirá en madre de su segundo hijo junto a Dabiz Muñoz en las próximas semanas y se encuentran contando los días para la llegada del nuevo integrante a la familia

El nombre elegido por su hija Laia

Ultimando todos los preparativos para el nacimiento de su bebé, Dani Mateo le ha preguntado en "Zapeando" si ya tiene elegido el nombre de su hijo. "De momento, sí", ha respondido Pedroche, añadiendo que "la cosa puede cambiar" porque en casa no todos están de acuerdo con la elección. "Hay discusión", ha desvelado entre risas.

Parece ser que Laia, su hija de dos años, no está conforme con el nombre elegido y ella tiene otra propuesta, tal y como ha revelado Cristina Pedroche. A la niña, según ha explicado la colaboradora, le gusta el nombre de Juan porque así se llama una de las personas que está trabajando en las reformas de su casa nueva. Aún así, el matrimonio tiene claro que no se va a llamar así su hijo. "Juan en el DNI no va a poner", ha asegurado la televisiva, añadiendo con humor que "otra cosa es que luego en casa le llamemos así".

Un nombre corto y con personalidad

A Cristina y Dabiz le gustan los nombres cortos, con personalidad y con raíces vascos, como el elegido para hija, Laia. "Me encanta el País Vasco: su cultura, su gastronomía, su gente y también sus nombres. Cuando escogí el nombre de Laia, estaba convencida de que era vasco. Después me dijeron que también es un nombre catalán y menorquín, y me pareció perfecto porque Cataluña también me encanta", ha explicado la colaboradora.

Sus compañeros de "Zapeando" le han propuesto el nombre de Yon, Pedroche ha confirmado que el elegido no está en la lista que le propusieron. Además, también ha revelado que no le gusta el nombre de Dabiz, como su padre, para su hijo "Eso de que los hijos se llamen como los padres lo veo algo antiguo", ha explicado la televisiva.