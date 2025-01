Cristina Pedroche desvela los nuevos miedos que le han surgido en su segundo embarazo

Cristina Pedroche está embarazada de nuevo. La presentadora anunció el pasado 28 de diciembre a través de un emotivo vídeo en Instagram que este 2025 serían uno más en la familia. Coincidiendo con el Día de los Inocentes y la fecha en el que la prensa filtró su primer embarazo justo dos años antes, la comunicadora decidió dar la noticia más feliz de su 2024, tan solo dos días antes de dar Las Campanadas.

"Llegó el 28 de diciembre del 2024 y sentí que era una buena oportunidad para publicarlo e intentar así olvidar el daño que me habían hecho dos años atrás. Lo publiqué con un vídeo real, actual, en el que salíamos mi marido y yo viendo el test de embarazo. No había dudas, era imposible que nadie dudara. ¿O sí? Nunca lo vi venir", explicó hace unos días su perfil de Instagram, aclarando que sí está de nuevo embarazada y criticando a todos los que cuestionaron la noticia por subirla el Día de los Inocentes.

Lo cierto es que Cristina Pedroche ha expresado su deseo de ser madre de nuevo en numerosas entrevistas que ha dado tras el nacimiento de Laia, su primera hija, el pasado 14 de julio de 2022. Justo cuando la pequeña cumpla dos años, nacerá el nuevo integrante de la familia Muñoz Pedroche.

La presentadora está viviendo con mucha intensidad su maternidad. De hecho, en 2024 publicó su primer libro, "Gracias al miedo", en el que narra su historia personal tras el nacimiento de Laia y los medios que le han surgido en esta nueva etapa, hablando sin tapujos y con total naturalidad sobre su complicado posparto.

Este libro, que ha sido todo un fenómeno de ventas, ha ayudado a otras mujeres que, como Cristina, han experimentado una gran montaña rusa de emociones y, diariamente, la presentadora recibe mensajes en Instagram de algunas de sus seguidoras que han leído "Gracias al miedo", agradeciéndole haber escrito este crudo y emotivo relato sobre la maternidad.

Los miedos de Cristina

En esta última ocasión, Cristina Pedroche ha compartido uno de estos mensajes de una seguidora anónima en un story de Instagram y le ha contestado públicamente, desvelando cuáles son los nuevos miedos que le han surgido tras quedarse embarazada de nuevo. Siempre tan sincera, la colaboradora de "Zapeando" se ha abierto en canal, explicando que le surgen nuevas preocupaciones cada día.

Sobre una de las cuestiones que le ha preguntado esta seguidora, que explica que uno de sus mayores miedos al quedarse embarazada de nuevo fue el que no sabría si podría "amar tanto a mi segundo hijo como al primero", Cristina Pedroche ha declarado que "cuando empecé a desear querer un segundo bebé ya surgió ese miedo". Además de ese primer miedo, la comunicadora ha desvelado que "vienen muchos otros cada día que pasa: si seré capaz de cuidarles a los dos, de si Laia tendrá celos, de cómo dormiremos, cómo me organizaré para la teta, de si mis brazos serán suficientes para los dos. Pero calma, calma....Todavía me quedan 6 meses para pensar y leer mucho".