Cristina Pedroche cuenta por qué anunció su embarazo el Día de los Inocentes: "No lo vi venir"

Hace poco más de dos años, la revista “Lecturas” anunciaba en su portada que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz esperaban su primera hija. La publicación llegó a los kioscos un 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, y muchos llegaron a pensar que podría tratarse de una broma llevada al extremo por parte del magacín. Pero varios meses después, en julio de 2023, Laia llegaba al mundo y llenaba de dicha y alegría a los primerizos padres.

La historia se repitió hace pocas semanas, y en esta ocasión fueron ellos quienes sembraron la duda sobre un posible aumento de la familia. El pasado 28 de diciembre compartieron un vídeo en sus redes sociales en el que Pedroche aparecía comprobando el resultado de un test de embarazo. Era positivo, y ella y su marido se funden en un abrazo para celebrarlo.

De nuevo, muchos pensaron que podría tratarse de una inocentada, o incluso de un vídeo de su primer embarazo que la presentadora y el chef quisieron compartir a modo de recuerdo, puesto que lo acompañaron con el mensaje “dos años después…”.

Bajo el punto de vista de Pedroche, su nuevo embarazo estaba más que confirmado -por ella misma- y ha compartido una sincera reflexión en redes sociales sobre lo mucho que le ha sorprendido que cuestionen su palabra.

“Todavía hoy hay gente que me pregunta si era verdad lo del embarazo. Pensaba que no hacía falta tener que explicar las razones por las que lo publiqué ese día (ni mucho menos aclarar que es verdad), pero me voy a quedar más a gusto haciéndolo. Hace dos años, el 28 de diciembre, una revista publicó en portada una foto de Dabiz y mía (muy antigua, por cierto) diciendo que estaba embarazada. Esa revista antes no se puso en contacto conmigo para preguntar si era verdad o mentira. Simplemente lo publicaron, supongo que pensando que, si era mentira, tampoco pasaría nada porque era el Día de los Inocentes”, comienza diciendo la presentadora e influencer.

Pedroche lamenta que nadie “cuestionó” a la revista y expone lo doloroso que fue para ella que le robaran la noticia: “Esto me hizo mucho daño, sentí que algo tan íntimo y tan importante no me pertenecía. No pude ser la dueña del mensaje ni de una noticia tan bonita para mí”.

Es por esto que eligió la misma fecha para anunciar su nuevo embarazo. Una forma de intentar sanar el dolor y recuperar el control sobre sus tiempos, pero lo último que ella esperaba es que se le pusiera en duda: “Llegó el 28 de diciembre del 2024 y sentí que era una buena oportunidad para publicarlo e intentar así olvidar el daño que me habían hecho dos años atrás. Lo publiqué con un vídeo real, actual, en el que salíamos mi marido y yo viendo el test de embarazo. No había dudas, era imposible que nadie dudara. ¿O sí? Nunca lo vi venir”.

Además, Pedroche recalca que jamás se atrevería a bromear públicamente sobre su vida privada, y mucho menos sobre un embarazo. Por último, invita a todos a reflexionar sobre la credibilidad que se da a los medios incluso sobre los protagonistas de la noticia: “Con esto quiero quizás invitaros (y me incluyo) a reflexionar sobre la influencia que tienen los medios sobre nosotros. Que una revista publique algo y nos lo creamos antes que a los protagonistas de la historia me parece cuanto menos extraño”.