Pedroche y Muñoz, las campanadas son ellos

Estos días son todo nervios en la vida de Cristina Pedroche. La colaborada de televisión prepara la que será su undécima edición al frente de las Campanadas en Atresmedia, con los ojos puestos en la undécima polémica. Un año más, el vestido que lucirá la presentadora será de lo más comentado en una noche donde las doce uvas, casi pasan a un segundo plano en su caso. Y ella lo propicia. «A mi la audiencia me da igual yo solo compito contra mí misma. Cada año quiero ser mejor, cada año busco mejor equipo que me arrope ese día, las audiencias para los jefes y para otras personas... yo necesito hacer un programa increíble».

Pedroche daba una pincelada del secreto mejor guardado a esta hora: el vestido. Tendrá que ver con el agua (como el año pasado cuando vistió una pieza biodegradable de Paula Ulargui compuesta de un 80% de agua), llevará una capa (que no será roja) y tendrá 2 o 3 colores, según la colaboradora de Zapeando. Pedroche sabe que no deja indiferente a nadie, pero no rehúye la polémica, más bien todo lo contrario. El año pasado subió un peldaño más, cuando fue acusada de plagio por «inspirarse» demasiado en un diseño de Joanna Prazmo que la cantante Becky G lució en 2022 en Variety.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz Instagram

Para muchos, el momento más esperado es el que ocurre unos días después de las Campanadas y que ya se ha convertido en tradición. Se trata del momento en que Dabiz Muñoz, su marido, se enfunda el mismo vestido que su mujer luce en Nochevieja. Y es que la pareja se ha convertido en un dúo casi inseparable. Su unión en su vida personal lleva correlación con sus negocios, donde los dos se implican de forma común. Un realidad que plasma «Univerxo Dabiz», el documental de Dabiz Muñoz, recién estrenado en Netflix. El documental muestra a una Cristina muy metida en la toma de decisiones del emporio empresarial levantado por Muñoz, que se debate entre cerrar o no su restaurante. Juntos han formado un binomio de éxito con un patrimonio valorado en 6,7 millones de euros que la pareja ha levantado con sus respectivos negocios. Muñoz está al frente del Universo DiverXo, con 6 restaurantes funcionando, que facturaron el último ejercicio a partir de Hungry Ants SL, la matriz empresarial, 17,2 millones de euros. Dentro se incluyen StreetXO, RavioXO, GoXO, y Hungry Bar, la última apuesta del cocinero. Un negocio diferente a todo lo anterior, al estar localizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas.

La presentadora Cristina Pedroche, por su parte, ha dedicado el patrimonio ganado en televisión y con sus trabajos como imagen en el ladrillo. Gracias a ello la vallecana cuenta con seis propiedades a su nombre repartidas entre los barrios de Vallecas y Embajadores, la zona donde la joven compartió casa con Dabiz antes de mudarse a un chalet en urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, lugar donde viven actualmente junto a su hija, Laia, nacida en julio de 2023.