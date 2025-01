El cuidado de Carlota Corredera al tratar el motivo del ingreso de la hija de Anabel Pantoja

Toda la atención está fijada en lo que sucede en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, en el que continúa ingresada la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La pequeña Alma, que aún no ha cumplido los dos meses de vida, lleva ya una semana hospitalizada en la Unidad de Medicina Intensiva, a la espera de que se obre un milagro. La familia no pierde la esperanza y sigue el consejo de los médicos de ser optimistas. De hecho, en la mañana de este viernes la última información ofrecida por Antonio Rossi recalcaba que la evolución estaba siendo favorable, aunque continuaba presente la gravedad: “Hay pasos hacia adelante, pequeños, pero suficientemente significativos para tomarse las circunstancias de una forma más optimista”. Una alegría que ha recibido la familia y también los amigos, que siguen muy de cerca la última hora, mientras arropan a los angustiados padres.

Belén Esteban interviene por primera vez en televisión tras su visita a Anabel Pantoja Youtube

También Carlota Corredera, quien no ha viajado a la isla, pero que sí acompaña a quien fuese su compañera en ‘Sálvame’ desde la distancia. No son amigas, aunque han compartido muy buenos momentos juntas dentro y fuera de los platós. Pero en estas circunstancias cualquiera puede meterse en su piel y hacerse a una idea de lo que están sufriendo, como así hace la periodista: “No hace falta ser ni madre ni padre para tener empatía o intentar entender lo que es estar en una UCI de un hospital con un bebé de 50 días”, decía a los micrófonos de ‘Las tardes de RNE’. Estaba emocionada, pues es un tema que le toca la fibra sensible: “Estar allí esperando a que te den buenas noticias los médicos y que avance favorablemente el estado de salud de la bebé”, continúa.

Como el resto del gremio, Carlota Corredera también está respetando a Anabel Pantoja y su familia a la hora de mantener los motivos del ingreso de su hija en el hospital. Serán ellos quienes lo pongan en conocimiento del público si lo consideran necesario y sobre esto ha reflexionado el nuevo fichaje de TVE: “A mí me gustaría, y no voy a hablar aquí de nada de la información que tengo, porque sabemos lo que le pasa a la niña de Anabel, pero no vamos a contarlo, pero, sin embargo, lo que me gustaría más allá de dar datos es que reflexionáramos como periodistas sobre lo que está ocurriendo con la bebé. Ni si quiera quiero decir su nombre de pila, aunque todo el mundo lo sabe. Sus padres no quieren que se hable de la niña, no quieren dar información sobre lo que le ha sucedido, de lo que está ocurriendo, de cómo lo está viviendo en esa UCI el bebé y la lucha que está teniendo, creo que nosotros tampoco lo debemos hacer”, considera. Una idea en la que ya han caído toda la profesión, que mantiene el respeto en este sentido y nadie aún ha traspasado ninguna frontera.

De paso, Carlota Corredera ha querido sentenciar también a aquellos compañeros que han aprovechado el momento para criticar a Anabel Pantoja. Kiko Matamoros y Belén Esteban ya lo han hecho en su momento con Antonio Montero y José Manuel Parada, quienes no han estado muy acertados en sus declaraciones, preguntándose por qué la influencer no ha colgado nada aún en sus redes sociales, entre otras frivolidades. La que fuese presentadora de ‘Sálvame’ ha querido responderles: “Antes de contar las cosas que he descubierto buceando en Google, lo primero que quiero decir, aunque ya lo han dicho muchos compañeros y amigos de Anabel como Belén Esteban, es que ni siquiera quiero dar espacio a aquellos que han aprovechado una desgracia como que un bebé esté malito, para cargar contra su madre o contra su familia. Creo que esa gente no se la puede calificar ni de seres humanos. Lo dejaría en seres. No merecen ningún espacio. ¿De qué está hecha esa gente? ¿Qué tienen en el corazón?”, denuncia.