Belén Esteban no aguanta más y estalla por Anabel Pantoja: “¡Dejad de mentir!”

Se viven momentos de angustia en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permanece ingresada la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La pequeña, que aún no ha cumplido sus primeros dos meses de vida, está bajo cuidados médicos desde el pasado viernes, cuando trascendió que había tenido que ser hospitalizada. Su estado es “estable dentro de la gravedad”, como así se lleva informando a lo largo de los días. La familia Pantoja al completo ha viajado hasta la isla canaria para estar arropando a la influencer en su delicado momento. Está preocupada por su niña y no ha abandonado el centro médico para nada. Destacan que incluso lleva la misma ropa y que no descansa, velando en todo momento por su pronta mejoría, mientras se deja mimar por su tía, Isabel Pantoja, su tío Agustín, así como por sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Por supuesto, inestimable es el papel de Merchi, su madre, que no se ha separado de ella ni un solo segundo. Pero también están de forma incondicional sus íntimos amigos, algunos junto a ella físicamente y otros ahora de corazón.

Belén Esteban interviene por primera vez en televisión tras su visita a Anabel Pantoja Youtube

Este es el caso de Belén Esteban, que el fin de semana no dudó ni un segundo en coger un avión y volar hasta Gran Canaria para estar junto a su amiga. Regresó el domingo, para el lunes estar ya en ‘Ni que fuéramos Shhh’, pero no pudo ocupar su silla en el programa, porque no podía enfrentarse a las esperadas preguntas. Eso lo hizo ya el martes, cuando se mostró conmocionada por lo sucedido, aún en shock, pero respetando al máximo la decisión de la familia de mantener las causas del ingreso en privado. Y no solo esto, también otros detalles que entiende como íntimos, además de innecesarios compartir con el público en tales circunstancias. De ahí que se haya llevado un enfado mayúsculo al escuchar las declaraciones que vierte al respectoAntonio Montero, a quien ha querido poner en su sitio, subrayando además la mentira que se ha popularizado y que se aleja totalmente de la realidad que rodea ahora mismo a su amiga.

Se ha extendido una oleada de solidaridad con Anabel Pantoja por los duros momentos que atraviesa. Sin embargo, no es compartido por todos. Hay quien ha aprovechado para poner de relieve que ella y su popular familia estarían gozando de ciertos privilegios en el hospital. Así, se habla de una sala privada de uso exclusivo para los Pantoja, algo que ya ha sido desmentido de manera categórica. La última en hacerlo ha sido Belén Esteban, quien no soporta que se aproveche este delicado instante para añadir injustificada leña al fuego: “Se está diciendo mucho que tienen una sala privada y es mentira. Es lo único que quiero decir”, ha levantado el veto autoimpuesto sobre lo que le pesa a la pequeña Alma: “¡Dejad de mentir!”, estalla.

Belén Esteban Ni que fuéramos Shhh

No quiere entrar mucho en detalles. Es una cuestión delicada y Belén Esteban no quiere meter la pata, por lo que prefiere no entrar mucho a valorar la situación de Anabel Pantoja. Sin embargo, hay cuestiones que le hacen removerse en su silla, hasta que finalmente no aguanta más y termina pronunciándose en su programa de TEN. Así lo ha hecho también para frenar a quien fuese su compañero en ‘Sálvame’: “Antonio Montero, quiero decirte una cosa, tienes la lengua muy larguita, porque es verdad que hemos vivido su embarazo, pero nadie ha visto la cara del bebé”. Un mensaje directo tras las declaraciones del colaborador de Telecinco, cuando expuso su asombro a que la influencer no haya compartido información en sus redes sociales, como así ha hecho a lo largo de la gestación. No es el momento, más sabiendo por lo que está atravesando, frivolizar sobre el asunto o incluir quejas a su forma de actuar.