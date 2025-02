David Rodríguez blinda a Anabel Pantoja, pero vuelve a romper su silencio

Anabel Pantoja y David Rodríguez están tratando de ofrecer una imagen de normalidad en medio del caos que les rodea. Lo han pasado especialmente mal desde que su hija Alma fuese ingresada en el hospital. Pero más aún cuando la justicia ha puesto el foco sobre ellos, al recibir información por parte del centro médico que ha abierto una investigación. Se ha activado un protocolo para estudiar cómo se han producido las lesiones que presentaba la pequeña y que le mantuvieron durante 18 días hospitalizada. El proceso judicial sigue en marcha, mientras los padres quieren demostrar que lo único que pretenden es “amor, cuidar y proteger” a su hija. Así lo inmortalizan con una nueva imagen en sus redes sociales presumiendo de estampa familiar idílica, mientras que el fisioterapeuta ha vuelto a romper su silencio, tras sus polémicas declaraciones de este lunes.

Anabel Pantoja y David Rodríguez Gtres

Anabel Pantoja no quiere llamar demasiado la atención y controlar bien su discurso. De ahí que tan solo se comunique con el mundo a través de redes sociales y no se exponga a las incómodas preguntas de los reporteros. Con ello, permanece en el interior de su domicilio. No obstante, su pareja sí que ha salido de la casa en numerosas, ocasiones, enfrentándose a los micrófonos y respondiendo a las cuestiones planteadas. No han sido muy bien recibidas sus declaraciones de este lunes, donde se mostraba tranquilo y sonriente, asegurando estar “como siempre”. Además, sentenciaba que “estupendo todo, normalidad”. Una situación inverosímil para muchos que comprenderían su nerviosismo e inquietud al verse inmerso en un proceso judicial tan delicado y un huracán mediático tan potente a su alrededor.

Pero este martes ha vuelto a salir y a ponerse frente a las cámaras. De nuevo, se encontraba tranquilo, al menos esa es la impresión que optaba por ofrecer. También quiso responder con amabilidad las preguntas que le hacían los periodistas, aunque no quería entrar demasiado en detalles como así ha sido desde el primer momento. Con ello, al toparse con las cámaras del programa de Telecinco ‘Vamos a ver’, confiesa que “estoy bien”. Dice no sentirse molesto por el interés de la prensa, aunque pone el límite y no quiere hablar sobre cómo está Anabel Pantoja ni cómo avanza la investigación por las lesiones presentadas por su hija.

David Rodríguez, sorprendente tranquilidad mientras la investigación judicial se centra en él

En su lugar, David Rodríguez ha querido desvelar que su vida está recuperando la normalidad perdida, hasta el punto de que se dispone a ir al gimnasio para fortalecer el cuerpo y liberar la mente de tanta presión: “Me voy a entrenar que tengo muchísimas ganas. Hoy me toca espalda”. Así, prosiguió su camino, dejando que sea la justicia quien termine su trabajo y a Anabel Pantoja la tarea de ofrecer más información cuando lo considere preciso a través de la vía habitual: su cuenta personal de Instagram. Esa en la que ya publicó un vídeo en el que dejaba constancia de lo sucedido, de la investigación y también del apoyo a la justicia en este tipo de procedimientos en los que se protege a los menores ante posibles casos de malos tratos, pero dejando claro también que no iban a defenderse. Y es que mantiene que ya han dado su versión, han contado la verdad, y con ella creen que podrán llegar a todos lados.