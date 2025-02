Primeras palabras de David Rodríguez tras salir a la luz la investigación del caso Anabel Pantoja: "Normalidad"

David Rodríguez ha reaparecido ante las cámaras tras salir a la luz la investigación. Fue el pasado jueves cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió un comunicado informando que la pareja está siendo investigada para conocer el origen de las lesiones de su hija.

Tras el revuelo mediático, Anabel Pantoja publicó un vídeo en Instagram explicando la situación. "Todo viene porque en enero Alma sufre una crisis puntual en la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días sale todo bien y estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y admiramos. Pasa eso y los médicos pasan el parte porque es un protocolo rutinario de una bebe de 40 días", comienza diciendo la influencer. "Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo. Vamos a dar todo. Colaboramos, por supuesto. Y vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido para que quede toco claro. Fuimos el lunes. Estuvimos contando nuestra versión, la única verdad, sin defendernos de nada porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar y salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma".

David Rodríguez revela cómo se encuentra Anabel Pantoja: "Estupendo todo. Normalidad" Europa Press

Ahora, ha sido el turno de David Rodríguez de pronunciarse ante las cámaras tras conocer la investigación. El fisioterapeuta ha roto su silencio ante los medios y se ha mostrado de lo más tranquilo, declarando que están bien, "como siempre", a pesar del chaparrón mediático. Sonriente, David ha desvelado que Anabel se encuentra bien. "Estupendo todo. Normalidad", ha respondido el padre de Alma tras ser preguntado por su pareja.

La opinión de Gema López

La periodista, al ver las imágenes de David Rodríguez, ha opinado sobre la actitud del fisio. "Anabel no está bien, está pasando momentos delicados", ha expresado Gema López, añadiendo que "no es normal, que te investiguen por las lesiones de tu hija no es normal".