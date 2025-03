¿Debería ser sospechosa la influencia creciente de Maye Musk, madre del magnate, en China?

Mientras Elon Musk va ganando cuotas de poder en Estados Unidos a la vera del presidente Donald Trump, su madre, la modelo Maye Musk, hace lo propio fuera del país y con un tonto diferente. A sus 76 años, la reclaman las pasarelas de todo el mundo y firmas de alta costura, pero además su influencia como promotora de hábitos de vida saludable es cada vez mayor.

En los últimos seis meses, ha viajado a China, Kazajstán y los Emiratos Árabes Unidos, países en los que sus líderes compiten duro por influir en la administración Trump. Maye Musk podría ser un excelente reclamo para conseguir de Estados Unidos una inversión millonaria. Es en el mercado chino donde ha captado un interés mayor. Recientemente ha viajado varias veces para promocionar productos de cosmética y bienestar o para modelar para varias marcas de ropa. Los medios de comunicación la describen como una especie de embajadora muy útil para mejorar las relaciones entre China y Estados Unidos. También pudimos verla en la Semana de la Moda de Nueva York desfilando para la marca china Juzui.

Aunque Maye Musk tiene voz propia y una imagen vendible por sí misma, parece que se deja querer y no duda en utilizar el nombre de su hijo en sus conferencias femeninas. En Dubái, por ejemplo, su última charla se tituló "Cómo crie a tres hijos increíbles, incluido el hombre más rico del mundo", que coincide, además, con uno de sus libros. Su influencia avanza a la misma velocidad que el peso político de Elon, lo que ha levanto ya cierto recelo en los medios de comunicación estadounidenses.

El diario "The New York Times", que ha analizado sus publicaciones en las redes sociales de los últimos cuatro años, destaca que solo en 2024 promocionó cinco marcas chinas. No obstante, concluye que no hay pruebas para considerar que haya intentado influir en la política ni que haya aceptado un trabajo vinculado con el gobierno chino.

La modelo, de nacionalidad canadiense y sudafricana, ha mantenido su carrera durante más de cinco décadas, tanto en las pasarelas como en su faceta de escritora, dietista y nutricionista. Viéndola desfilar como hizo en "The Glasshouse", un rascacielos de Nueva York frente al río de Manhattan, cerrando el desfile de la marca oriental mencionada, disipa cualquier sospecha del apego de esta firma hacia ella. Con su icónica melena plateada y vestida con un vestido largo de color carbón y una chaqueta blanca de pelo, Maye deslumbró a la audiencia de expertos de la moda, celebridades y seguidores del diseño de alta costura.