El diario de Amilibia: Butanito y el Superbroncano

José María García pasó por «La Resistencia» y David Broncano le preguntó por la cosa del folleteo, como acostumbra. Contestó García: «Tengo casi 80 años, así que ya me contarás». Y Broncano: «La edad no es un valor en sí mismo. Yo me veo aguantando siempre». Creo que quería decir que él se veía a los 80 o más cumpliendo a la manera del Superman monclovita de los Seis Debates, Seis, o sea, como si bebiera de la misma fuente milagrosa del «Manual de resistencia» del Jefe. Mi viejo compañero García repuso: «Ya me lo dirás cuando tengas 80 años, Broncano, ya me lo dirás». Quizá el presentador imaginó que el «Supergarcía» conllevaba superpoderes o que el apodo de Butanito venía de su explosiva energía sexual.

José María García en La Resistencia Twitter

Por su farol de macho alfa a lo Pablo Iglesias, diríase que Broncano se contempla desnudo en el espejo de aumento que le regaló Mónica Naranjo «para que se la vea mejor». Así agiganta su pichula. Quizá se crea un David capaz de vencer al Goliat de la vejez. Y ya que estamos bíblicos, hasta es muy posible que el presentador viva convencido de que posee el don de Matusalén (en griego, «Hombre de la jabalina»), que a los 782 años engendró hijos e hijas, aunque tampoco es descartable que en el futuro se ponga bótox en el mismísimo, como cuentan que ahora hace Cristiano Ronaldo por sabio consejo de su señora Georgina.

Contaba Joaquín Leguina que, paseando por el jardín chino de la Moncloa con el entonces presidente Felipe González, éste le preguntó: «Joaquín, ¿tú aún follas?». A lo que Leguina respondió: «Presidente, se me ha olvidado hasta la postura». La erótica del poder no lo aguanta todo, David, pero tú quizá llegues a ser «Superbroncano» en el metaverso.