La crónica de Amilibia: Ay, Monika tampoco entiende a María Jesús

Leo que «Moncloa financiará el desembarco de empresas españolas en África». Para no ofrecer una imagen de llegada en plan colonizador, no sea que nos cancelen cual Pizarros antes de poner pie en tierra, convendría que el desembarco fuera en patera. Una muestra de humildad y solidaridad, vamos. En sus últimas galas en Kenia y Sudáfrica, Él anunció que allí hay mucho que hacer en infraestructuras, por ejemplo, en el problema del agua. Nadie le preguntó cómo puede solucionar las sequías de allí cuando no es capaz de solucionar las de aquí. El misterio quizá lo podría haber explicado Begoña Gómez, experta en África, pero viajaba de esposa-observadora silente. Otro misterio: a ver quién le explica a Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, cómo está gastando España los fondos de la UE.

Monika, peleona ella, un cruce de Merkel y Thatcher, ha manifestado enérgicamente que «no tiene ni idea de cómo se gasta Sánchez los fondos de la UE». Por si no quedaba claro, ha abroncado a los directores generales y comisarios de la cosa: «Aquí tenemos una responsabilidad, y no le puedo decir a nadie en qué se está gastando el dinero España. Esto no es presentable. ¿Cuándo nos van a traer una lista de cómo se está empleando el dinero?».

Cuentan las lenguas viperinas que la situación está clara dentro de su opacidad: como los citados fondos aterrizan en Hacienda, si le ha tocado a María Jesús Montero explicar la lista de la compra, o sea, el gasto del dinero, no es de extrañar que la pobre Monika no haya entendido absolutamente nada y se encuentre germánicamente estupefacta y confusa. Hija, paciencia. Espera a que Él te lo explique en inglés.