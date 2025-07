El diario de Amilibia: A ver si se anima Page

Paco Vázquez, histórico socialista, ha dicho a la Griso que votará al PP «porque garantiza la defensa de la Constitución, la defensa de los valores propios de la Transición y puede dar una respuesta frente al vacío que hoy existe respecto a los valores que antes defendía el PSOE». Apoya la estrategia de Feijóo, que ha echado sus redes en el caladero del rojerío menos rojo, y crece la euforia pepera: poco les faltó, después del Congreso, para asaltar la Moncloa como si fuera la Bastilla y llevar a hombros al inquilino del palacio a la guillotina, aprovechando que ha perdido peso. Qué entusiasmo. Vázquez cree que se está llevando a cabo un «golpe de Estado lento». Ayuso, tan suya, cree todo lo contrario, o sea, que el Apolo de la Moncloa van demasiado deprisa y pide como si rezara a los pies del Cristo de Medinaceli: «Delincan más despacio, por favor, que no nos da tiempo a asimilarlo todo».

Mientras, el Apolo mostraba en el Congreso su paquete de medidas contra la corrupción maquillándose esta vez de Ángel de la Guarda que nos librará de todo pecado. Dios, no me explico por qué ha tardado tanto en recurrir a los algoritmos para radiografiar contratos y retratar comisiones. Koldo, Ábalos y Cerdán se lo hubieran agradecido de todo corazón: aquellos polvos no los habrían arrastrado a estos lodos. Recurre a la Inteligencia Artificial, que siempre inspira más confianza que la monclovita, y el PP contesta que todo es «maquillaje legislativo», añadiendo otro hito a la variada cosmética del Apolo. Ahora que Paco Vázquez se acoge a sagrado y encuentra la senda de la virtud por el Camino de Santiago, el sueño de una noche de verano de Feijóo es que también se apunte Page. Pero cuando se despierta, el Apolo sigue ahí.