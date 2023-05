El diario de Amilibia: La Yoli, «Motomami» filantrópica

Titular: «Yolanda Díaz propone las 32 horas (jornada laboral de 4 días, me imagino), asambleas por sorteo, menos partidismo y más impuestos». Me ha llamado la atención las «asambleas por sorteo». Los colegas no explican en el texto lo que anuncian en titulares y mi cabecita loca se llena de dudas: ¿Propone acaso la Yoli organizar las asambleas en colaboración con la Lotería Nacional o la ONCE? ¿Si tienes terminación vas a la asamblea y si te cae un premio mayor tienes que organizar la asamblea? ¿Las «asambleas por sorteo» se organizarán en el bingo de cada barrio? ¿Si cantas línea puedes proponer un tema y si cantas bingo te tocará pagar las cañas después de la asamblea? ¿Las nuevas formas de hacer política para dar voz a la ciudadanía las deciden la suerte o el azar, como la vida misma? ¿No se opondrá a este sistema Alberto Garzón, tan combativo contra la ludopatía?

MADRID, 05/05/2023.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sonríe mientras presenta al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, que protagoniza un desayuno informativo del Fórum Europa en el marco de su visita oficial a España, este viernes, en Madrid. Javier Lizón EFE

La Yoli me tiene viviendo sin vivir en mí. Más clara parece estar su propuesta de conceder a cada joven español una herencia universal de 20.000 euros al cumplir los 18 años. Emancipación en plan Jauja que pagarían los ricos, naturalmente. Filantropía con la pasta ajena. La Yoli sería una «Motomami» feliz si, además, los 20.000 pavos se entregaran, oh, el Día de la Madre. Sí, es más difícil amar a los viejos (achacosos, arrugados, feos) que a los vigorosos y resplandecientes jovencitos, pero ya metidos en legados generosos, ¿al menos no podría la vice segunda y ministra de Trabajo interceder ante el mandamás del Imserso para que, en vez de llevarnos a los viejos a Benidorm, ahora nos lleven a Portugal a hacer la compra?

Allí han bajado el IVA de 46 alimentos básicos. Y sin sorteo.