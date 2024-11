Diego Gómez, contra Isabel Pantoja: "Para ella lo primero es el dinero"

Diego Gómez, el empresario y exjugador de baloncesto que mantuvo una relación de cuatro años con Isabel Pantoja, ha roto su silencio y ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista "Lecturas", en la que carga contra la tonadillera.

"Isabel no suelta una mano sin la posibilidad de tener otra", "Tengo serias dudas de que Isabel iniciase una relación con Julián Muñoz si este no hubiera sido alcalde de Marbella", "Para Isabel el dinero es prioritario y fundamental", son algunas de las demoledoras frases que Gómez le dedica a la que fuera su pareja.

Una entrevista "demoledora", en palabras de Luis Pliego, director de la revista. Además, Diego cuenta que a él le cambió por Julián Muñoz "por una cuestión de dinero" y que para él era muy difícil mantener el nivel económico que le exigía la artista", dando a entender que él se hacía cargo de todos los gastos.

Sobre las confesiones de Isa Pantoja y sus vivencias en Cantora, el empresario también se ha pronunciado, asegurando que ve difícil que la relación madre-hija mejore y que "Isa siempre tendrá todo mi apoyo y afecto". "Me es indiferente lo que piense o no Isabel. No necesito su autorización para mantener una relación con sus hijos. Desconozco si ella lo sabe o no, o si se está enterando por estas líneas, nadie va a modificar el afecto que les tengo", destaca el ex de la artista.

"Cuando Isabel ingresa en prisión le da poderes absolutos a Agustín y ahí es cuando este toma el mando de su vida y de sus asuntos económicos", destaca también Gómez sobre el hermano de Pantoja.