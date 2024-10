El motivo por el que las memorias de Julián Muñoz no verán la luz

Julián Muñoz perdió la batalla contra el “cáncer galopante” contra el que batallaba a los 76 años, rodeado de sus seres queridos. En sus últimos años ha trabajado duro para recuperar el cariño de su familia, primero de sus hijas y después de Mayte Zaldívar, que volvía a convertirse en su esposa 17 años después de divorciarse con Isabel Pantoja de por medio. Pero la reconciliación del ex alcalde de Marbella no es solo con sus seres queridos, sino también con él mismo y con el pueblo al que juró servir y al que desvalijó como muchos otros que pasaron por el ayuntamiento marbellí. Sobre todo esto se quería confesar Julián antes de su partida, pero también después. Desde que ingresó en prisión comenzó a escribir sus memorias, esas en las que se desvelaban muchos de sus secretos y que hace temblar a propios y extraños, además de tensar a la tonadillera que le robó el corazón. Un libro autobiográfico que dejó listo para ser publicado en cuanto falleciese, pero que está teniendo problemas para que vea la luz.

Julián Muñoz Gtres

Después de dejar grabada una entrevista en televisión para que se emitiese nada más dar su último respiro, entre sus últimas voluntades también estaba el ver publicadas sus memorias. En ellas había plasmado todo lo que llevaba callando una larga vida. En sus páginas se confiesa y no le importa llevarse a muchos por delante, pues mantiene que hay personas que participaron en algunas de las tramas que le llevaron a prisión, que se libraron de su propia condena. Su libro puede remover mucho el pasado, pero no solo en cuestiones políticas y legales. También en la parcela más íntima, llegando a confesar cosas que antes siempre había negado, como el episodio con Dulce, la niñera de Isa Pantoja, con la que traspasó la línea. La empleada ya lo confesó y se la tomó por mentirosa. Años después se le dio la razón y para ello tuvo que morir el protagonista, que está deseoso de que se sepa todo. Pero se le está complicando ver cumplida su última voluntad, pues no encuentra editorial.

La publicación de las memorias de Julián Muñoz deberá esperar un tiempo, al menos hasta que una editorial se anime a lanzarla a las librerías. Así lo aseguran desde la revista ‘Hola’, que el proyecto está “en pausa”, ante la reticencia de las editoriales a sacar un ejemplar con un contenido tan “sensible”. Y es que saben que generará mucho revuelo y se está valorando el equilibrio entre los posibles beneficios de respaldas su publicación y las consecuencias de animarse a hacerlo. El contenido de sus páginas incluye nombres propios y podrían iniciarse acciones legales que mermasen los resultados de la venta, de ahí que estén “cautelosos”, como afirma la citada publicación. Ante estas precauciones que se están tomando, Mayte Zaldívar y sus hijas han optado por guardarlas en un cajón a la espera de que se dé luz verde y cumplir el deseo póstumo de Julián Muñoz.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar De viernes

Quizá aún sea pronto para volver a la primera línea de fuego. Julián Muñoz y Mayte Zaldívar han estado en la cresta de la ola informativa las semanas previas a su fallecimiento. Concedieron entrevistas y abrieron las puertas de su intimidad al hablar sobre la renovación de su matrimonio, pese a la existencia de la figura de Fernando, novio de la ex primera dama marbellí. Se abrieron en canal con ‘De viernes’, a quien le dieron también la exclusiva de la entrevista póstuma del ex alcalde. Para ello, les dejaron acceder al contenido íntegro de las 600 páginas que compone el libro que deseaba ver publicado Julián Muñoz tras su partida. Algunos de los puntos clave de su libro se desgranaron en el programa, pero otros aún aguardan a que una editorial pierda el miedo inicial a las repercusiones legales.