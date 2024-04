El dolor de Pablo Motos por la enfermedad de uno de sus mejores amigos

Pablo Motos sufre en silencio por la enfermedad de su colaborador y gran amigo Juan Herrera. El coguionista de “El hormiguero” padece un cáncer que le diagnosticaron hace cinco años, y ha encontrado en su jefe uno de sus mayores apoyos en esta etapa tan difícil de su vida.

Afortunadamente, vive una fase de denominada como “de mantenimiento de la enfermedad”, está controlada aunque no superada. Juan es optimista, nunca ha tirado la toalla y afronta su lucha con serenidad y valentía. Incluso echa mano del humor para quitarle importancia a su situación. Así se lo dijo a Juan Carlos Ortega en su programa de la Cadena SER: “Sin el humor, en los primeros tiempos habría sido insoportable, porque fue muy duro, pero tuve la suerte de que podía verme a mí mismo desde fuera, como el que tiene un don, y me decía: pero tío, si tú eres un gilipollas, si la palmas no vamos a perder nada”.

Juan Herrera en una de sus pocas apriciones en el programa "El Hormiguero"

Tanto Motos como Jorge Salvador, almas pensantes de “El hormiguero”, intentan hacerla vida más fácil a Juan, por el que sienten un enorme cariño. Están juntos desde los inicios del programa, y los tres están de acuerdo, como dijo Freud, que “el humor ayuda a mitigar las penas”.

Por otro lado, Pablo se ha visto envuelto en los últimos días en una polémica absurda en la que alguien se ha dedicado a pegar carteles con su imagen en la que se ve al presentador compartiendo presencia con Francisco Franco. No le da mayor importancia a la situación, la observa con su ironía habitual. La razón del “carteleo”, dicen, es por las críticas que lanza de vez en cuando contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Sus detractores han bautizado a “El hormiguero” como “El facholero”, un término que a Motos y su equipo le causan total hilaridad.