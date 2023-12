El doloroso adiós del novio de Daniela Costa, Oskar Salcedo

La muerte de la actriz Daniela Costa ha supuesto un shock para todos aquellos que disfrutaron de sus grandes papeles en ‘Al salir de clase’, ‘Hospital Central’ o ‘Nada es para siempre’, entre otros. Ha sido el actor Miguel Ángel Muñoz el encargado de dar la trágica noticia de la pérdida de su amiga a los 42 años por circunstancias que aún no se han desvelado. Son muchos los compañeros de profesión que lloran este viernes 15 de diciembre su fallecimiento, pero pocos con tanto sentimiento como lo ha hecho su pareja, el también actor además de músico, Oskar Salcedo, con el que tuvo un hijo en 2016 y que hoy se ha mostrado completamente desolado.

Oskar Salcedo y Daniela Costa Instagram

La despedida del novio de Daniela Costa ha sido mayúscula, no solo por lo emotiva que ha sido, sino también por ocupar un gran espacio en el perfil de Instagram de Oskar Salcedo. Ha conformado un gran mosaico con el rostro de la actriz, a través de diferentes publicaciones, aunque lo que ha conmovido a todos han sido sus profundas palabras de adiós. “¡El amor de mi vida! Mi querida compañera y madre de nuestro hijo, Daniela Costa, nos dejó ayer en este plano físico para unirse con Dios y el Universo, descansando en Paz. Dando gracias infinitas por todo lo vivido, por su sonrisa, su compañerismo, su fuerza y su arte, su amor incondicional y su maestría. Agradecida a la vida por todo lo vivido y aprendido”.

Pero el actor no terminaba aquí. También quiso agradecer todas las muestras de cariño y condolencias que ha recibido este viernes desde que se conociese la muerte de su pareja. Y es que no se ha sentido solo con la ola de amor hacia la actriz, que ha llegado también a él y a sus seres queridos, dándoles fuerzas en tan duros momentos: “Ruego junto con la familia que os quedéis con los momentos más bonitos que hayáis vivido con ella, personalmente o desde la pantalla del televisor o del cine”, solicitaba a sus seguidores y también a los afortunados que han podido compartir con ella momentos detrás de las cámaras. “Es el ser humano más grande e impresionante que he conocido. Desde lo más profundo de mi corazón os mando mi agradecimiento por todas las muestras de amor y cariño y os pido que le mandéis vuestras mejores vibraciones de la forma que creáis oportuna”.

Luego, Oskar Salcedo ha acompañado su sentida despedida con una oración, para después ofrecer detalles sobre cómo será el último adiós para Daniela Costa. Y es que desea que todo ese amor visto en las redes sociales pueda trasladarse al tanatorio: “El velatorio será hoy hasta las nueve de la tarde y mañana por la mañana en el Tanatorio de Sitges. La misa funeral será mañana a las cuatro y media de la tarde en la Iglesia de Sant Bartolomeu y Santa Tecla, Sitges. Estáis invitados a despedirla con nosotros. Gracias de todo corazón por ser y estar. Bendiciones”, se despedía para continuar su duelo haciendo piña con los suyos.