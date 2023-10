La dura decisión que Ana Obregón ha tomado sobre Alessandro Lequio

Ana Obregón había estado sumida en un profundo malestar hasta que llegó a su vida Ana Sandra. La llegada de su nieta a su vida fue un soplo de aire fresco para la presentadora, aunque no hizo más que incrementar su distanciamiento con Alessandro Lequio. Y es que, durante esta semana la conversación, aunque sin mucha fluidez, entre Ana Obregón y Alessandro Lequio ha tomado un rumbo decisivo en cuanto al futuro de su relación actual.

En el programa de ‘TardeAR’, se le preguntó a Ana Obregón sobre la distancia que había surgido entre ambos y si esta era irreconciliable. “A mí me da mucha pena porque sé que os queréis, os admiráis”, comentó Ana Rosa en su programa.

En ese momento el mensaje que envió Ana Obregón fue muy claro: “Alessandro, te adora. Esto es muy fácil. La casa está abierta. La puerta está abierta. Se lo dije el otro día... Mira, la niña tiene muchas ganas de verte. Sonríe al ver tus fotos. Es la hija de tu hijo. Sería muy feliz Aless si pudieras abrazarla. Estoy deseando que Anita conozca a tu hija y a María (la actual pareja de Alessandro), que las adoro”.

Imagen del vídeo de Ana Obregón Instagram

La respuesta a estas palabras no tardó en llegar, ya que Alessandro Lequio, lejos de querer responder directamente a las palabras que le había dedicado la presentadora, respondió en ‘Vamos a ver’: “lo que sí hay que decir es que una bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien, eso es directamente absurdo (…) Tú me estás pidiendo juzgar determinados comportamientos, yo no puedo hacerlo. No lo voy a hacer, porque si empiezo entonces no acabamos ", aseveró firmemente.

Hace más de medio año que vino Ana Sandra al mundo y, pese al deseo de Ana Obregón de que Alessandro conozca a su nieta, no ha querido hablar del tema ni comenzar un acercamiento. Ahora las palabras del que fue su pareja y padre de su hijo han hecho tomar a la presentadora una decisión firme con respecto a su relación. Según han afirmado desde ‘Fiesta’ a Ana Obregón “le ha sentado mal que diga que su familia son su mujer y su hija. Que lo repita constantemente, le ha sentado mal. Ha ido a Barcelona porque va a hacer una firma de libros del hijo. La determinación que ha tomado Ana Obregón después de la última intervención de Alessandro Lecquio es que no va a volver a hablar más de él”.