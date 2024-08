Elena Tablada, planazo en Nueva York para encajar su fracaso como Miss

El verano ha comenzado por la puerta grande para Elena Tablada. La diseñadora de joyas ha visto cumplidas todas sus pretensiones judiciales contra su exmarido, Javier Ungría, logrando la custodia completa de su hija Camila. Con ello, podrá cumplir su deseo de criar a su pequeña junto a su otra hija, fruto de su romance con David Bisbal. No deseaba separar a las niñas y la jugada maestra de contratar un detective privado para seguir los pasos de su ex fue decisivo para ganar el juicio. Para celebrarlo, un sinfín de viajes que le llevan a recorrer mundo, como así está haciendo ahora por Nueva York, acompañada de su íntima amiga, Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz. También por sus dos hijas. Una escapada a la Gran Manzana con la que trata de olvidar el único sueño que se le está resistiendo y que tendrá que dejar atrás en el camino, pues sus aspiraciones de ser Miss Universo Cuba se han ido al traste, suponiendo el gran revés que no esperaba recibir.

Mientras se encontraba descubriendo las maravillas de la ciudad estadounidense, Elena Tablada ha recibido una mala noticia. Aunque ella misma reconocía que no entraba en los cánones establecidos en este tipo de concursos de belleza, lo cierto es que presentó su candidatura apoyada por su propia familia. Quería conquistar la corona de Miss, siendo una de las 95 aspirantes a desfilar sobre la pasarela el próximo 15 de septiembre en Miami. Sin embargo, acaba de conocer que se ha quedado a las puertas del concurso, pues no se encuentra entre las 24 finalistas que el jurado de expertos ha elegido para la gran final.

Unas aspiraciones que vinieron alimentadas por su familia de Miami, que le animaron a presentar su candidatura para demostrar que se están rompiendo barreras en este tipo de concursos, aunque “estoy fuera de los cánones de lo que son estos certámenes de belleza”. Pasó las distintas pruebas y fases que le dejaron a las puertas de la gran final, pero al menos la mala noticia no le ha pillado sola, sino que se ha enterado de este revés en Nueva York, pateando la ciudad y recorriendo los rincones más turísticos, como la Estatua de la Libertad, la Grand Central Terminal o el Chelsea Market, entre otros enclaves que todos deben visitar si pasan por la ciudad de los rascacielos. De ello ha dado buena cuenta en sus redes sociales, al igual que lo ha hecho su compañera de aventuras, Raquel Perera.

“Lo bueno de las memorias es que se siguen creando mientras sigas viviendo y cuando lo haces con las personas que quieres son más sabrosas”, escribía Elena Tablada como acompañamiento a su álbum de fotos de su último viaje. Aunque tenga que renunciar a sus aspiraciones a ser Miss Universo Cuba, parece radiante de felicidad en Nueva York, liberando su niña interior y sumándose a chanzas y bromas con su amiga. Quizá entraba en sus cábalas que este verano no hiciese pleno en sus pretensiones, aunque sí que ha luchado con uñas y dientes para que fuese un triunfo absoluto su paso por los tribunales contra Javier Ungría. “El corazón, mucho más que un órgano vital encargado de bombear sangre por todo nuestro cuerpo, guarda secretos fascinantes en su interior”, escribía en otra de sus publicaciones. Está recargando fuerzas, a sabiendas que en breve tendrá que vérselas con su ex de nuevo en los tribunales, pues él ya ha expresado su deseo de recurrir la decisión judicial que le impide disfrutar de la crianza de su hija de manera conjunta, repartiendo responsabilidades y también buenos momentos.