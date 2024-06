Elena Tablada, candidata sorpresa a Miss Universo: "Quiero aprender a valorarme"

Elena Tablada ha decidido presentar su candidatura a Miss Universo, representando a Cuba. La diseñadora le ha confirmado esta inesperada noticia a Iván Reboso, colaborador de 'Fiesta'. "Ella me ha dicho: 'Quiero quererme, quiero aprender a valorarme y, en este punto de mi vida, es el momento ideal para dar este paso y demostrar que me quiero tanto por dentro como por fuera", ha explicado el periodista.

Reboso ha agregado que la empresaria le ha transmitido sus ganas de dar "un cambio" en su vida y "ha llegado el momento de demostrar al mundo quién es". "Ha pasado los últimos años de su vida contando lo que le ha sucedido, ha tomado el mundo por montera, la familia la ha apoyado y ahora va a por todas. Ella va a por la corona", ha indicado.

La propia Tablada también ha detallado que la propuesta le llegó por parte de sus familiares de Miami. "No estaba dentro de mis planes nunca participar en esto, pero mi familia de Miami, que tienen muchas esperanzas en mí, me dijeron que me inscribiera. Pensaba que nunca me iban a llamar porque estoy fuera de los cánones de este tipo de certámenes de belleza. Estoy en más de 20 años y menos 20 centímetros", le ha explicado a Reboso.

Otro nuevo proyecto a la vista

Esta no es la única novedad de Tablada, y Reboso ha añadido que la también empresaria le ha revelado que "se encuentra escribiendo sus memorias". “Se ha escrito ríos de tinta durante veinte años de Elena Tablada, y ahora ella ha decidido que me toca a mí y quiero escribirlo yo”, ha asegurado el colaborador televisivo que además ha afirmado que el objetivo de Tablada es “callar bocas” de la gente que se ha metido con sus operaciones estéticas y que la ha llamado “cazafortunas”. Ella ha querido “coger el mundo por montera y demostrar que con 43 años puede ser la próxima Miss Universo”, ha aseverado.

La situación actual de Elena Tablada

Esta es una nueva aventura en la que se sumerge la también empresaria después de su paso por 'Bailando con las estrellas', en el cual no pasó desapercibida después de protagonizar un encontronazo con uno de los bailarines, Adrián Esperón, quien llegó a pedir que le pusieran a la cubana un nuevo compañero de baile.

Asimismo, volvió a ser noticia después de sus declaraciones sobre su ex, Javier Ungría, debido a su paso por 'Supervivientes 2024'.Ungría y Tablada se encuentran en sumergidos en una batalla legal en la que el empresario pide custodia compartida. Tablada, les transmitió a Santi Acosta y Bea Archidona en '¡De viernes!' que se enteró en directo de la participación de Ungría en el reality, lo que no le agradó. "Él me decía que quería pasar más tiempo con su hija, pero aquí se ven las prioridades de cada uno", apuntó contra el que fuese su marido y al mismo tiempo recalcó que ella puso como condición para incorporarse a 'Bailando con las estrellas' que los ensayos fueran durante la jornada escolar de sus hijas para que no interfiriera en su rol de madre.