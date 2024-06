Enrique Solís, demandado por una mujer por "empujarla y arrebatarle el móvil"

Todos los ojos están puestos en Enrique Solís tras darse a conocer su ruptura con Vicky Martín Berrocal, solo cuatro meses después de que se confirmara su relación. Los rumores de que su romance había llegado a su fin sonaban con fuerza desde hacía semanas, y aunque al principio se resistían a confirmarlos, finalmente ha sido el propio empresario quien ha reconocido que han tomado caminos separados.

"Yo Estoy bien, estoy bien. Estoy centrado en el trabajo y, bueno, me pilla esto un poco de sorpresa todo. No estoy acostumbrado a hablar a las cámaras y estoy bien. Todo correcto. No hay nada extraño ni lo habrá. Yo me llevo muy bien con ella, tenemos muy buena relación y ya está. No hay nada extraño, se han inventado muchas cosas y yo no me meto porque voy a lo mío, pero que todo está correcto y todo está bien, y todo estará bien", recalcó el hijo de Carmen Tello.

Por desgracia para él, un hombre que valora mucho su privacidad, el foco seguirá puesto en Solís pero por razones muy diferentes a su ruptura con Vicky Martín Berrocal. Tal y como Amparo de la Gama publica en "Vanitatis", una mujer de Marbella ha demandado al empresario por "empujarla y arrebatarle el móvil" durante una noche de fiesta en la que también estaba presente la diseñadora que ahora hace pódcasts.

"Sobre la 1:30 del 28/04/2024, cuando ella se encontraba en una fiesta en Marbella Club con su móvil en la mano grabando, se le aproximó un individuo, el cual la empuja y le arrebata el teléfono de las manos", se lee en el documento al que el medio citado anteriormente ha tenido acceso. El "individuo" no era otro que Enrique Solís, que por lo visto pensó que la denunciante estaba enfocándole a él y a Martín Berrocal y quiso impedírselo.

Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal lucen looks similares en su escapada a Marbella Gtres

Acto seguido, la mujer pidió ayuda al personal de seguridad del club, que intentó arrebatar el teléfono a Solís para devolverlo a la propietaria, pero este se resistió, siempre atendiendo al testimonio que la denunciante aporta a la denuncia.

Incluso pidió ayuda a Vicky Martín Berrocal, que al parecer no hizo nada por mediar entre el que todavía era su pareja y la mujer a la que robó el móvil. "La denunciante pide ayuda a la pareja del denunciado, no prestándose esta a colaborar, observando los hechos (...) Finalmente, una tercera persona consigue arrebatarle el teléfono, cogiendo este a su vez la denunciante y saliendo fuera del local, donde se solicita presencia policial y posteriormente se personan en el lugar varias patrullas de policía", concluye el texto de la demanda.

La mujer está dispuesta a llegar al fondo de la cuestión y seguir adelante con su denuncia, lamentando "la impotencia" que sintió al observar cómo un hombre que ella no conocía de nada le arrebató el teléfono de sus manos durante una noche de fiesta en la que "todo el mundo estaba grabando".