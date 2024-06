Enrique Solís rompe su silencio y confirma su ruptura con Vicky Martín Berrocal: "Se han inventado muchas cosas"

Enrique Solís ha dado un paso al frente y ha confirmado oficialmente su ruptura con Vicky Martín Berrocal. Después de semanas en el ojo del huracán mediático, el hijo de Carmen Tello se ha sincerado ante las cámaras y ha desvelado cómo se encuentra en estos momentos tras su separación con la diseñadora de moda. Aunque en un principio se ha mostrado algo cohibido con los medios, finalmente ha roto su silencio, zanjando con cualquier tipo de rumor o especulación sobre el asunto.

"Yo Estoy bien, estoy bien. Estoy centrado en el trabajo y, bueno, me pilla esto un poco de sorpresa todo. No estoy acostumbrado a hablar a las cámaras y estoy bien. Todo correcto. No hay nada extraño ni lo habrá", ha asegurado Solís, cansado de informaciones sobre lo ocurrido con Vicky Martín Berrocal.

Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal lucen looks similares en su escapada a Marbella Gtres

"Yo me llevo muy bien con ella, tenemos muy buena relación y ya está. No hay nada extraño, se han inventado muchas cosas y yo no me meto porque voy a lo mío, pero que todo está correcto y todo está bien, y todo estará bien", ha declarado el hijo de Carmen Tello, confirmando que ha sido una ruptura cordial y que hay buena relación entre ellos.

Breve pero intenso romance

Fue el pasado 20 de febrero cuando la revista "Diez Minutos" destapaba en exclusiva una de las primeras parejas sorpresa del año. Cuatro meses después, el hijo de Carmen Tello ha confirmado la noticia, después de semanas en el ojo del huracán mediático por una supuesta crisis sentimental. A lo largo de este tiempo, aunque la pareja ha intentado vivir su romance en la más estricta intimidad, no han parado de pasear su amor, como en Roma o la Feria de Abril. A pesar de haber tomado caminos separados, como Enrique Solís ha confirmado, continúan manteniendo una buena relación de amistad.