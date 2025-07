Eric Idle, en su entrevista más personal: "Siento mucha pena por la realeza"

En 2021 le diagnosticaron cáncer de páncreas y hoy, con 83 años, a punto de iniciar su gira por el Reino Unido, Eric Idle ha concedido su entrevista más peculiar al diario "The Guardian", con entrevistadores de la talla de Catherine Zeta-Jones, Tracey Ullman, David Mamet o Steve Coogan, entre otros.

El actor, humorista y músico británico, miembro del grupo de comedia Monty Python, no se ha mordido la lengua en ninguna de las preguntas y define, por ejemplo, a Donald Trump como "un monstruo traidor que trabaja para Putin", con "una capacidad inagotable para la estupidez".

Monty Phyton Archivo

"Me enorgullecería que me expulsaran de Estados Unidos"

Cuando Catherine Zeta-Jones le pregunta si le queda algo por criticar o por convertir en chiste, vuelve al presidente de Estados Unidos: "Creo que el sentido de la comedia es examinarlo todo. Da mucho miedo ahora porque están deteniendo a los comediantes en la frontera y, si tienen fotos de Trump en el teléfono que no les gustan, no los dejan entrar. Llevo unos 28 años con la tarjeta verde. Me enorgullecería que me expulsaran porque estaría entre muy pocos. El último comediante inglés expulsado de Estados Unidos por Cmotivos políticos fue Charlie Chaplin.

Habla de cómo George Harrison cambió su vida. "Éramos muy cercanos. Estuve presente en su lecho de muerte. No le temía a la muerte. Pensaba que escaparía del renacimiento. Le dije que daría cualquier cosa por renacer». Fue lo único en lo que siempre discrepamos. Aun así, se rio cuando lo escuchó".

John Cleese, George Harrison y Eric Idle en una escena del filme "La vida de Brian" larazon

A pesar de la naturalidad y alegría que transmite, confiesa que detrás hay también una inseguridad debidamente trabajada y superada. "El arte es ocultar el arte. Es el lema de los Footlights. Se requiere mucho trabajo y esfuerzo para que parezca fácil. El secreto de la comedia es saber realmente lo que vas a hacer. Incluso ahora, nunca me siento seguro, sino que siempre exploro y trato de mejorar. No siento que escribo; siento que reescribo".

"Si te sientes seguro, eres un poco imbécil"

Los inicios, dice, siempre generan inseguridad. "Si te sientes seguro, eres un poco imbécil. Cuando actúo, escribo un borrador, y otro, y sigo hasta que me siento seguro con cada parte. Siempre es un dilema para mí: si digo esto, puede que se rían. Y entonces lo descubres".

El actor reflexiona en esta entrevista sobre la edad. "Creo que cuanto mayor te haces, menos te gusta celebrar tu cumpleaños. El día que cumplí 80, le pedí a mi amigo Puddles que me diera una fiesta de autocompasión. No me gusta ser el centro de atención de esa manera. Es un poco vergonzoso. En mi vida privada, no soy muy conocido; estoy un poco por debajo de los perros. Nadie dice: "¡Buenos días, leyenda!". Llevo una vida muy tranquila".

También el nombre del rey Carlos entra en la conversación. "Siento mucha pena por la realeza -dice-. A veces son muy amables y humanos, y otras veces se convierten en monstruos, porque si te llaman "Señor" a los cinco años, estás creando un problema. El rey Carlos es muy gracioso. Estudió en Cambridge".