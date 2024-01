Eugenia Martínez de Irujo planta a Lourdes Montes para vengarse de Fran Rivera

Eugenia Martínez de Irujo ha superado su pasado, pero no está dispuesta a que su ex, Fran Rivera , lo remueva en un plató de televisión para reabrir viejas heridas. Es por eso que ha preferido mantenerse al margen de lo que el diestro ha comentado en ‘De viernes’, dejando que la verdad y el tiempo pongan a cada uno en su sitio. Sin embargo, el tiempo lo que les ha provocado es que coincidan en un mismo espacio, concretamente en la Semana Internacional de la Moda Flamenca de Sevilla, donde ambos han acudido con sus respectivos cónyuges. Pero la hija de la duquesa de Alba no solo ha evitado cruzar miradas con su exmarido y padre de su hija, sino que también ha tenido un importante gesto para marcar distancias que ha afectado directamente a Lourdes Montes, actual mujer del diestro.

Eugenia Martínez de irujo y Narcís Rebollo Gtres

Y es que Eugenia Martínez de Irujo ha plantado a Lourdes Montes en la pasarela de SIMOF. Al igual que el año pasado quiso tener un gesto de normalidad, cercanía e incluso de complicidad al sentarse en el ‘front row’ de su desfile, este año ha optado por dejar su asiento vacío y dejar que la esposa de su ex triunfe por sí sola, sin la ayuda que supone el reclamo mediático de su presencia. Podría pensarse que tenía otros asuntos de importancia que atender, pero lo cierto es que permaneció casi todo el día en el Palacio de Congresos de Sevilla, dejándose maravillar por las propuestas de la moda flamenca, hasta que comenzó el desfile de Lourdes. En este momento desapareció, protagonizando una comentada “espantada”.

La duquesa de Montoro no se siente cómoda siendo protagonista y menos de ninguna polémica. Es por eso que ha guardado un profundo silencio siempre que se le ha preguntado sobre las lapidarias declaraciones de Fran Rivera. No se ha pronunciado. Pero parece que tampoco se sentía cómoda para copar titulares por coincidir con él y su mujer en Sevilla en el mismo espacio, de ahí que decidiese poner tierra de por medio. Una retirada a tiempo puede ser también una gran victoria.

Eugenia Martínez de irujo y Lourdes Montes Gtres

No obstante, son muchos los que esperaban que diese su brazo a torcer y cumpliese con el aplaudido gesto que tuvo el año pasado con Lourdes Montes. La arropó en su papel como diseñadora en SIMOF, ocupando el ‘front row’ junto a su marido, Narcís Rebollo. Fue un bonito gesto ante las cámaras y dejaron ver que se llevaban muy bien, pese a lo que podría pensarse en un principio por la posición que les ha tocado ocupar en la vida. Incluso llegaron a abrazarse ante los fotógrafos y compartieron bromas y confidencias sin reparo alguno. Este año no ha podido ser, Fran Rivera se ha cargado esta posibilidad al sacar del baúl de los recuerdos los momentos más complicados entre ambos.