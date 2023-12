Fran y Tana Rivera: así es la actual relación que mantiene el torero con su hija tras sus polémicas declaraciones en televisión

Desde que Fran Rivera decidió sentarse en "¡De viernes!" para contar sus vivencias familiares del pasado 15 de diciembre, el torero se encuentra en el ojo del huracán mediático y sus declaraciones siguen dando de qué hablar. El hijo de Carmina Ordóñez ha relatado su versión de la historia durante dos semanas seguidas en el espacio de Mediaset y ha vuelto a abrir la caja de los truenos, poniendo de nuevo en la palestra a toda su familia, incluida su hija Tana.

A raíz del relato que hizo Fran Rivera sobre su polémica separación con Eugenia Martínez de Irujo, la hija del exmatrimonio está acaparando todos los titulares de la prensa de nuestro país, a pesar de vivir alejada del foco mediático. Tras sus incendiarias declaraciones, muchos se preguntaron cómo le habría sentado a Tana la intervención de su padre en el programa de Telecinco, hablando en esos términos sobre su madre. "Fueron dos años terribles. Se me despellejó como padre", aseguró el torero en "¡De viernes!".

Tana Ruvera y Lourdes Montes llegando a la cena de Nochebuena GTRES

Pero parece ser que la entrevista de Fran Rivera no ha pasado factura en la relación que mantiene con su hija Tana y la familia disfrutó de la Nochebuena en casa de los padres de Lourdes Montes en Sevilla. La hija de Eugenia Martínez de Irujo llegó al domicilio junto a la mujer de su padre y sus hermanos, demostrando que todo sigue igual. Aunque no quiso pronunciarse sobre el asunto, la joven pasó la velada con el torero y su familia paterna, mientras la hija de la duquesa de Alba junto a su familia se reunió en el Palacio de Liria de la capital para festejar la Navidad, marcada por la ausencia de Tana.

Por el momento, Eugenia Martínez de Irujo ha optado por guardar silencio y no dar ninguna declaración sobre cualquier cuestión relacionada con Fran Rivera y su divorcio. "No lo ha pasado bien porque es reabrir algo y además implica sobreexposición de su hija. Por lo que tengo entendido no va a hablar por el profundo amor que tiene su hija a su padre", desveló Gema López en "Espejo Público" el pasado 19 de diciembre.