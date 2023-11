Eugenia Osborne llora la muerte de su hija recién nacida: “Éramos solo tú y yo en el mundo”

Eugenia Osborne no ha tenido una vida sencilla y ha tenido que madurar apresuradamente para hacer frente a las dificultades que entraña la vida. Sin embargo, nadie le preparó para el duro varapalo que recibió hace diez años, cuando después de dar a luz a dos niñas, una de ellas perdió la vida. Leticia no pudo sobrevivir, lo que sumió a su madre en la tristeza, aunque supo mirar adelante porque su hermana Sandra estaba en sus brazos. Pero eso no quita que su princesa esté siempre presente en su memoria, como así ha querido compartir con sus seguidores con un conmovedor mensaje que ha emocionado a todos en Instagram.

“Diez años han pasado, tan rápido… Probablemente los dos meses y medio que siguieron fueron de los más duros de mi vida, pero en cuanto llegaba al hospital y podía tocarla todo se paraba”, se sinceraba Eugenia Osborne sobre los difícil que es tener a su recién nacida en el hospital, bajo cuidados médicos, sin poder hacer nada más que estar a su lado con la esperanza de llevársela consigo a casa. No pudo ser. La pequeña no sobrevivió, pero la vida continúa para la familia, pero la ausencia siempre se hace muy palpable, especialmente en fechas tan señaladas como la que ha hecho que la hija de Bertín Osborne realice esta dura publicación.

En las imágenes que Eugenia Osborne ha elegido para su recuerdo a la pequeña Letizia, hay una de la fiesta de cumpleaños de su hermana Sandra. Ambas habrían cumplido diez años, lo que hace que eche la vista atrás y recuerde lo que podría haber cambiado su vida si el destino no hubiese decidido obrar así. Que todos esos globos, pasteles y dulces serían para dos, no solo para una. Lo recuerda con dolor, pero también con cariño: “Tanto lo bueno como lo malo no existía en ese momento. Éramos solo tú y yo en el mundo. Y en algún lugar nos acompañaba en cada momento tu hermana Leticia. Os quiero a las dos con toda mi alma”, escribía con especial cariño.

Imagen de Eugenia Osborne con la pequeña Leticia Instagram

Como cabría esperar, pronto la publicación de Eugenia Osborne se ha llenado de muestras de cariño por parte de sus seguidores. También de sus hermanas, que fueron y son sus principales apoyos en momentos delicados. Así, Claudia le ha dicho que es “la mejor mamá del mundo”, mientras que Alejandra le reconoce que leer esas palabras le ha provocado “un nudo en la garganta, alguna lagrimita también se me ha caído, que momentos tan duros, cuanto tiempo siendo una campeona… fuiste un ejemplo y lo sigues siendo. Os quiero tanto”.