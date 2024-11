Fabiola Martínez, indignada ante la falta de ayuda a los afectados por la DANA

Fabiola Martínez se ha alzado como portavoz, a través de sus redes sociales, de muchos afectados por el paso de la DANA en sus localidades. Así, una usuaria de Instagram ha contactado con la modelo venezolana para pedir ayuda. Se trata de una habitante del pueblo de Massanassa que reclama "dar visibilidad a mi pueblo" ya que "estamos sobreviviendo con nuestra organización y la ayuda de voluntarios y empresas que nos dan comida y agua". Pero reclama que " ha venido muy poca ayuda oficial de los estamentos del Estado". Concretamente esta usuaria pide "más maquinaria profesional, bomberos, más militares, más policía, más máquinas pesadas para quitar el barro porque vamos a tener un problema de sanidad de primer nivel porque se está embozando la canalización del pueblo". Una petición a la que Fabiola Martínez respondía con un "¡¡¡Massanassa necesita ayuda!!!"

Además, la modelo publicaba en sus redes un vídeo en el que se hacía eco de las necesidades de la Federación Valenciana de personas con discapacidad intelectual.

Martínez mostraba además su indignación al destacar "por qué no se utilizan todos los recursos disponibles? Por qué no están las calles llenas de camiones despejando y limpiando? Por qué aún hay pueblos que no han sido asistidos y no tienen comida, ni agua? Pero, qué le pasa a éste gobierno? En serio hace falta pedir ayuda? Mi indignación me llena de rabia y la frustración".