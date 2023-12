Fabiola Martínez, pletórica en su mejor momento: “Mi corazón está muy ocupado”

Están a punto de cumplirse 3 años desde que Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaron su separación, y aunque a él se le ha relacionado con varias mujeres e incluso espera un bebé junto a Gabriela Guillén, a ella no se le ha conocido otra pareja estable tras el divorcio. Sin embargo, la venezolana acaba de sincerarse sobre su situación actual y en sus palabras se entiende que podría haber una -o varias personas- en su vida que se la vuelven un poco más divertida.

"El corazón de Fabiola está muy ocupado, que lo sepáis. Pero con muchas cosas… No me estoy perdiendo nada y estoy disfrutando", ha comentado a la revista "Pronto". A punto de cumplir 51 años, Fabiola atraviesa un momento muy dulce en el que ha decidido priorizarse a sí misma -sin olvidar a sus hijos- y llevarse las alegrías de las que tuvo que privarse en sus años de casada.

"Tras una relación de tantos años en la que te vuelcas tanto y das tanto, hasta que vuelves a recuperar confianza, tanto en mí como en el amor, empieza una cadena que lleva su tiempo de cura. A algunas personas les lleva más tiempo y a otras menos. Yo estoy en buen camino, la verdad. Estoy bien, no tengo tristeza ni pesar, pero tampoco quiero complicarme. Estar en una relación en la que no estás al 100 %, ¿para qué? Prefiero estar conmigo, disfrutar con mis amigos, hacer tonterías… Me lo paso pipa", manifestó a LA RAZÓN cuando alcanzó medio siglo de vida.

Fabiola Martínez es totalmente ajena a las polémicas que han sacudido a Bertín Osborne desde que se dio a conocer que sería padre de nuevo junto a Gabriela Guillén. La venezolana ha dejado claro en varias ocasiones que no quiere saber nada de este asunto porque ya no le concierne, más allá de que el bebé será hermano de sus dos hijos. "Toman sus propias decisiones, no les puedo obligar (a tener relación con su nuevo hermano). Si el día de mañana Carlos me dice: 'Mamá, no siento ningún vínculo ni me apetece', no lo puedo forzar", dijo a la revista "Lecturas".