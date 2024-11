Sánchez “huye” de la próxima sesión de control y cumplirá un mes sin acudir al Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá a la próxima sesión de control al Ejecutivo del próximo miércoles 20 de noviembre y cumplirá un mes sin responder preguntas en la Cámara Baja.

La última aparición del presidente en el Congreso fue el pasado 16 de octubre, cuando Sánchez tuvo que responder a las preguntas en las que reconoció que el 'Caso Koldo' se trataba de un caso de corrupción por el que pedía disculpas a la ciudadanía.

Desde entonces se han celebrado tres sesiones de control en las que el líder del Ejecutivo ha estado ausente. La primera de ellas, el miércoles 23 de octubre, el presidente no acudió, junto a trece de sus ministros, al Congreso con motivo de la cumbre hispano portuguesa celebrada en Faro.

Una semana más tarde, el pasado 30 de octubre, un día después de que la DANA arrasara el este y el sur de España, Sánchez se encontraba de viaje oficial en la India. La sesión de control celebrada ese día fue suspendida por Francisca Armengol a los veinte minutos de su comienzo debido a la situación en la que se encontraba el país.

Esta semana, el presidente del Gobierno tampoco ha formado parte de la sesión al encontrarse en Bakú en plena Cumbre del Clima COP-29. El líder del Ejecutivo formó parte de una mesa redonda en la que ha defendido que la gota fría que acabó con más de 200 víctimas mortales ocurrió como consecuencia por el cambio climático.

Tampoco está prevista la presencia de Sánchez para el próximo 20 de noviembre, cuando tiene previsto estar en Brasil para participar en la reunión de líderes del G20 en Río de Janeiro. De esta manera, el presidente del Gobierno estará más de un mes sin presentarse en el Congreso de los Diputados.

Esta ausencia reiterada de Sánchez ha provocado la reacción de varios partidos. No sólo PP y Vox han tildado de "huida" la actitud de Sánchez. Gabriel Rufián ha calificado de "vergüenza" que ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición se encuentren presentes en el primer debate parlamentario tras lo ocurrido por la DANA. "Entiendo que no estén aquí hablando, pero no entiendo que no estén aquí escuchando. Es una vergüenza", concluía el diputado durante la sesión.