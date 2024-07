El furibundo ataque de Sylvia Pantoja a Belén Esteban y Marta Riesco

A Sylvia Pantoja no le gustan Belén Esteban y Marta Riesco. No se corta lo más mínimo al calificar a la primera de “dictadora, que se ha echado una mano negra y mucha basura encima porque ya no encaja en determinados programas como en el que estaba el año pasado, en “Sálvame”. Me cae bien, pero últimamente estaba en plan dictadora, muy subidita, y eso repele a la gente”.

Belén ha salido al paso de esos comentarios con contundencia: “Tú me das mucha pena, eres tan buena cantante que tuviste que emigrar a México… Dices muchas gilipolleces. No entiendo que hables de mi, ni te conozco ni te quiero conocer….”.

En el caso de Marta Riesgo, la prima de Isabel Pantoja arremete contra la ex de Antonio David Flores, manifestando que “no me creo nada de ella, es una chica que ha querido hacerse famosa como sea, ya hemos visto sus andaduras, sus historias con Antonio David, le gusta demasiado la fama, es la sensación que me da”.

Belén Esteban en el plató de "Gran Hermano" Gtres

Sylvia y su prima Isabel no tienen el menor contacto desde hace años, ni lo quieren. Las malas lenguas dejan entrever que la segunda retiró la amistad a la primera porque esta no quiso hacer coros a su hermano Agustín y prefirió irse a trabajar con otro familiar de ambas, Chiquetete. A la “reina” de “Cantora” le pareció un desprecio que nunca ha perdonado.

Ahora, Sylvia asegura que se ha olvidado de la posibilidad de una reconciliación y que está centrado si a en su trabajo como cantante. Acaba de sacar al mercado el single “Resurgiré”, al que seguirán otros dos, uno después del verano y el otro a final de año. Todos con letras con tintes autobiográficos.