Belén Esteban atiza a las Campos y toma una drásticas decisión: "Las he bloqueado"

Belén Estebanha dado carpetazo a todo el clan Campos, incluida Alejandra Rubio, después del desplante que le hicieron por la misa homenaje a María Teresa Campos el pasado mes de junio. Así lo ha relatado en la revista Semana, portada de la que es protagonista este miércoles.

"Yo adoraba a María Teresa Campos y ella a mí. Entonces me entero de que va a haber una misa y le escribo a Carmen y le pregunto que dónde es porque quiero asistir. Pero no me contesta. Le escribo a Terelu y ella sí me contesta, pero me dice que va a ser una cosa muy privada y familiar. Vamos, que me vino a decir que mejor que ni fuera", ha declarado la de San Blas. Cansada de la actitud de las Campos, Belén Esteban no ha dudado en sentenciarlas, confesando que “les bajaría el tonito" porque "se piensan que son Taylor Swift y Beyoncé, y cuidado con eso". Tras lo ocurrido, la televisiva las ha bloqueado de su móvil y no quiere saber nada más de ellas. Después de muchísimos años de amistad, ha roto definitivamente su relación.

Belén Esteban, en su mejor momento vital

La de San Blas, a pesar de las guerras abiertas que mantiene, como es el caso de las Campos, se encuentra en su mejor momento vital. A sus 50 años la televisiva ha encontrado la paz y la tranquilidad, y triunfa más allá de la televisión. Empresaria e influencer de éxito, la "princesa del pueblo" se ha hecho un hueco en la industria de la alimentación con "Los Sabores de la Esteban" y su línea de gazpachos, salmorejos y patatas fritas. En los últimos meses, la televisiva también ha protagonizado diferentes campañas de publicidad, siendo un reclamo para las marcas.

Belén Esteban y Miguel Marcos Instagram

En el terreno personal, su matrimonio con Miguel va a las mil maravillas y están más enamorados que nunca. Más allá de su relación sentimental, la televisiva está viviendo el embarazo de Anabel Pantoja con muchísima emoción e ilusión, y no puede estar más feliz por la llegada al mundo a finales de octubre de la primera hija de su íntima amiga. A pesar de los rumores de los últimos días sobre Jesulín de Ubrique -muchas informaciones apuntan que está escribiendo ya sus memorias-, Belén Esteban no va a dejar que nada ni nadie ensombrezca el buen momento vital que está atravesando de felicidad, tanto en el terreno profesional como en el sentimental.