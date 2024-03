Sylvia Pantoja se destroza el cuerpo con Photoshop: la gran pillada viral

No es un secreto que todos queremos mostrar nuestro mejor perfil al público. Por eso, las redes sociales se han convertido en el escaparate perfecto para vendernos tal y como nos gusta, aunque esto no necesariamente implica hacerlo con la verdad por delante. Este es el caso de Sylvia Pantoja, que quiere resultar explosiva de cara a sus seguidores de Instagram, aunque para ello deba modificar su silueta a golpe de click. Y es que la prima de Isabel Pantojaha estado jugando con el Photoshop para moldear sus curvas y así lucir más delgada por un lado y más voluminosa por otro, hasta el punto de que ha terminado por cambiar por completo la apariencia de su cuerpo. Algo que, por supuesto, no ha pasado desapercibido entre sus seguidores, que se han reído mucho cuando se han dado cuenta de sus tretas.

La cantante ha estado trasteando con los botones de una herramienta de edición gráfica hasta que se ha quedado satisfecha. El resultado final le ofrecía un cuerpo que se ajusta a sus cánones de belleza, aunque en realidad no tenga mucho que ver con su cuerpo real. Para ella la naturalidad, al menos ahora, está sobrevalorada, pues deseaba tener la fotografía perfecta con las curvas que le encantaría tener. Pero la genética es caprichosa y no posee esas curvas, pero gracias al Photoshop ha podido solucionar este inconveniente, presumiendo de figura imposible ante sus fieles seguidores. Eso sí, lo que ha conseguido con no solo han sido piropos, sino también mucha chanza y repercusión viral.

El manejo de Sylvia Pantoja con las herramientas de retoque fotográfico es un poco chapucero. La opción de licuado con la que pretendía ‘adelgazar’ no se le ha dado tan bien como ella esperaba, como así le han señalado muchos de sus seguidores con cierta picardía, pero siempre con mucho humor. Ella pretendía aplanar su abdomen para lucir tripa tipo tabla, mientras que daba un mayor volumen a su pecho. Lo consiguió, pero de una forma tan poco natural que era evidente para la gran mayoría.

Sylvia Pantoja ha sido pillada jugando con el Photoshop por su poca pericia, especialmente por el desastre que ha provocado en algunos puntos de la fotografía. Si bien es cierto que a simple vista podría pasar desapercibido el retoque en su anatomía, no hay arreglo posible con el horizonte. La barandilla de la terraza que se muestra al fondo no es, ni mucho menos, recta, sino que muestra una curvatura tal que, de ser real, el edificio estaría desplomándose sobre sus cimientos. Lo mismo sucede con los edificios que se ven en el horizonte, que se curvan, repliegan y amontonan de una forma muy extraña, dejando al descubierto las tretas de la cantante por lucir exuberante ante la cámara, aunque con la evidente pérdida de naturalidad. Pese a ello, todo se ha quedado en una simpática anécdota, ella continúa con su imagen en su perfil y cosechando muchos comentarios por parte de sus fans. Unos buenos, otros malos, pero lo importante es que todos opinan y eso le ayuda a subir su posicionamiento viral. No hay mal que por bien no venga.