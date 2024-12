Gabriela Guillén no le cierra las puertas a Bertín Osborne

Si Bertín Osborne ha despedido 2024 calificándolo de su año "más difícil", Gabriela Guillén lo hace con la ilusión de celebrar el primer cumpleaños del hijo que tienen en común. El niño nació el pasado 31 de diciembre, tras un embarazo complicado y marcado por las declaraciones del cantante. Osborne asumía un embarazo "ni buscado ni deseado" y añadía que "son accidentes que pasan en una relación" y que asumía su "responsabilidad con el bebé" pero se negaba a ejercer de padre.

"Bertín Osborne ha querido hacer público el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace 5 meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor", rezaba el comunicado oficial con el que el cantante asumía meses después la paternidad, previa prueba de ADN.

Ahora, a horas de despedir el año, Gabriela Gillén reconoce a Europa Press que Osborne aún no le ha felicitado: "No, no he recibido nada". A pesar de ello, no le cierra las puertas al cantante en el caso de que quiera estar presente en el primer cumpleaños del bebé. "Si él quiere estar, estará. Él sabrá lo que hace", ha sentenciado.

También ha pedido un deseo para 2025: "Mucha tranquilidad, paz y mucha salud para mi hijo".