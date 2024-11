Bertín Osborne habla como nunca de su relación con Gabriela Guillén y desvela si ejercerá de padre

Bertín Osborne ha concedido una de sus entrevistas más esperadas al diario "ABC" en la que, sin tapujos, se ha sincerado sobre el hijo de Gabriela Guillén y ha desvelado si ejercerá de padre, arrojando luz al asunto.

"Estamos en camino de normalizar las cosas. No es que no nos hayamos vuelto hablar en la vida, nosotros hablamos en plan absolutamente bien y estupendo. En persona no nos hemos visto pero nos comunicamos, este domingo pasado por ejemplo hablamos. No es que yo me haya quitado de en medio y no quiera saber nada. No, es verdad, para nada", revela el presentador sobre el punto en el que se encuentra su relación con la modelo.

Tal y como ha explicado Bertín, aunque aún no conoce al pequeño, no descarta que en un futuro tengan relación. "El niño está feliz con su madre y algún día lo veré y algún día lo disfrutaré", desvela en la entrevista, zanjando con todos los rumores.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una campaña de El Capote Cortesía de El Capote

Sobre cómo ha actuado, él mismo reconoce que los motivos por los que ha reaccionado de manera errónea ante la situación. "Cuando las cosas son así, una sorpresa y te pillan con el paso cambiado pues uno tiene que asimilar muchas cosas. Sobre todo, cuando tengo tanta familia. No soy ningún loco ni ningún desalmado. No lo he sido nunca ni lo soy ahora. Y eso lo saben todos, empezando por Gabriela. Jamás la engañé, le dije desde el primer momento que yo tenía edad para ser abuelo y no padre", explica Bertín.

Además, el artista también se ha pronunciado sobre el proceso legal que comenzó Gabriela Guillén para someterse a las pruebas de ADN cuando él ya había reconocido al bebé. "Este paso era innecesario porque yo ya lo he reconocido, el objetivo del juicio, es que me lo adjudiquen o no me lo adjudiquen. Si ya me lo he adjudicado yo, es hacer trabajar a la justicia para nada", declara Bertín.

De momento, Bertín Osborne solo conoce al pequeño en fotografías pero no sería de extrañar que se produjera pronto un acercamiento entre ambos. Esta mañana, tras la entrevista del presentador, Gabriela Guillén ha reaparecido ante las cámaras algo seria. A diferencia que otras veces, la modelo ha preferido no responder a ninguna cuestión relacionada con Bertín.