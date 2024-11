Gabriela Guillén confiesa sus sentimientos por Bertín Osborne: "Mi hijo es fruto del amor"

Gabriela Guillén ha concedido una entrevista a "Socialité" donde ha confesado cómo es en la actualidad su relación con Bertín Osborne, expareja y padre de su hijo. La empresaria reconoce que no guarda rencor hacia el artista y que ha sido un año muy duro. "Mi hijo es fruto del amor", ha revelado. "No le odio. Es el padre de mi hijo, no puedo odiarlo. Voy a estar predispuesta a tener la puerta abierta", ha señalado.

"La presión fue mucha, para mí es todo nuevo, las cámaras… ha sido un shock fuerte. Con el cambio de hormonas fue muy duro", ha destacado sobre cómo ha sido saltar al plano mediático. "Sentí soledad, sentí decepción, de hecho me tuve que medicar. Sé lo que es estar profundamente en depresión por mi propia experiencia", afirma.

"He pasado un montón de cosas, se han dicho muchas cosas de mí. He pasado de todo, y a la vista está mi trabajo, mi trayectoria. Se ha dicho que he vendido muchas portadas, pero habría elegido una foto bonita. Yo no espero absolutamente nada, es mejor no esperar nada y así no te decepcionas", ha concluido Guillén sobre su futuro.