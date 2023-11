Gabriela Guillén no conocía a la mujer que ahora se vincula con Bertín Osborne

La actualidad social empezó la semana con mucha fuerza en cuanto a las polémicas surgidas de las imágenes del príncipe Federico o con la noticia de la ruptura entre Chenoa y Miguel Sánchez. Este martes no ha sido menos impactante ya que las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez han vuelto a dar en la tecla sacando a relucir un nueva relación amorosa de Bertín Osborne.

Según han informado las ‘mamarazzi’ estos encuentros tuvieron lugar en 2017, año en el que seguía manteniendo una relación con Fabiola Martínez, la cual no ha querido pronunciarse al respecto.

Sin embargo, no es el único nombre que viene a la mente cuando se habla de los romances del cantante. Gabriela Guillén, que se encuentra en la recta final de su embarazo fruto de su relación con Bertín, ha reaccionado muy sorprendida ante la noticia, aunque ha tratado de rehuir el tema por todos los medios: “No sé, no sé de quien me habláis, porque me lo estáis diciendo vosotros”, declaraba tajante. La que fue pareja de Bertín Osborne ha atravesado unas semanas muy duras en las que las posturas de ambos respecto al bebé han chocado seriamente, por lo que finalmente ha optado por aclarar que “no voy a hablar de él, no voy a hablar de él”.

Para la fisioterapeuta, aunque desconocía la noticia, no es uno de los temas que más le preocupa en este momento. Y es que la futura madre ha tenido que afrontar algunos comentarios racistas que han aparecido tras conocerse la relación que mantuvo con el cantante: “Me parece fatal eso, porque una cosa no tiene nada que ver con otra. Entonces el racismo me parece abominable”, sentencia sin tratar de ocultar su indignación.

Gabriela Guillén, las imágenes de su última ecografía EUROPAPRESS

El momento clave para que se iniciaran estos ataques ha sido su última etapa de gestación, lo que molesta seriamente a la fisioterapeuta puesto que muchos usan su embarazo para insultarla: “Pues sí, porque no tiene nada que ver. O sea, las mujeres aquí venimos a trabajar y yo sigo trabajando. No tiene nada que ver que yo me haya quedado embarazada Pues sí, porque no tiene nada que ver. O sea, las mujeres aquí venimos a trabajar y yo sigo trabajando. No tiene nada que ver que yo me haya quedado embarazada una mujer puede hacer tanto como el hombre, puede trabajar y hacer lo que quiera, y que todavía se siga haciendo este tipo de comentarios... racismo y también mucho machismo”.