Chenoa y su deseo frustrado de ser madre con Miguel Sánchez: “Congeló sus óvulos”

La ruptura entre Chenoa y Miguel Sánchez ha pillado a todos por sorpresa, especialmente porque ni siquiera han pasado dos años desde que se dieron el “sí, quiero” durante una boda que acaparó buena parte de la atención mediática. La pareja parecía muy unida, pero han decidido tomar caminos separados y, de momento, las razones que les han llevado a tomar esta decisión no están del todo claras.

Ahora, la periodista Lorena Vázquez arroja desde “Espejo Público” algo de luz sobre este asunto y asegura que Chenoa y Miguel Sánchez estaban intentando concebir un hijo en común. De hecho, la cantante habría congelado sus óvulos con la esperanza de ser madre junto al doctor, que ya es padre de dos hijos fruto de una relación anterior.

Sin embargo, sus deseos se vieron frustrados y no pudieron formar la familia que esperaban, y Vázquez baraja la posibilidad de que esta sea una de las razones que han precipitado la separación.

Chenoa y su marido, Miguel Sánchez, en una imagen de archivo GEN GTRES

Una separación, por cierto, que podría ser temporal. Por lo visto, ninguno de los dos ha cerrado la puerta a una reconciliación, y la misma periodista citada anteriormente asegura en el programa de Susanna Griso que “no es una ruptura definitiva, sino un stand by”.

De hecho, ni siquiera algunos allegados a la pareja conocían su decisión de separarse, y se han mostrado “muy sorprendidos” por esta decisión.

Sobre los rumores de que la ruptura podría haberse producido por culpa de “terceras personas” por parte de Miguel Sánchez, la periodista insiste en que Chenoa “no es conocedora” de esta supuesta situación: “No se han separado en ningún caso por eso. Si hay terceras personas, ella no lo sabía, así que no se han separado por eso”.

De este modo, no sería extraño que en cuestión de poco tiempo decidan darse una segunda oportunidad y, quién sabe, retomar sus planes de formar una familia.