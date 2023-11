Gabriela Guillén contesta a las polémicas y se desmarca de Bertín Osborne

En medio de la polémica sobre el hijo que espera Bertín Osborne a sus casi 69 años, Gabriela Guillén, la futura madre del niño, ha querido rememorar momentos de mayor estabilidad en su vida con una publicación en redes sociales de la que muchos han entendido como un intento de acercamiento al presentador.

A raíz de ello, ha surgido la polémica sobre si la futura madre habría llevado a cabo esta acción con el fin de dar que hablar después de que Bertín afirmara a su entorno cercano que no quería saber nada más de la fisioterapeuta. Sí se hará cargo del bebé en caso de que la prueba de paternidad que se ha solicitado afirme que es el padre del niño. “Me da igual lo que piensen”, ha comentado Gabriela Guillén muy molesta por las acusaciones, sin embargo, a pesar de su aparente indiferencia ha optado por borrar el vídeo que había compartido en su Instagram. En la publicación eliminada mostraba un recuerdo de hace más de un año que la fisioterapeuta ha sentido la necesidad de compartir. “Eso es justo hace un año. Me ha saltado el recuerdo. Está puesto que es de hace un año en la misma fecha. Es un vídeo que me saltó de Facebook y de ahí lo subí sin audio. Fue una montería a la que fui con Bertín”, afirmaba durante el programa ‘Fiesta’.

Fragmento de la publicación de Gabriela Guillén. Instagram

Y es que la historia no terminaría con esa defensa, ya que al poco tiempo de salir de los platós de Telecinco decidió borrar definitivamente el vídeo. “Yo soy así y la gente que me conoce lo sabe. No tengo nada que ocultar ni hacer adrede. Siempre he subido cosas, yo tenía una vida normal y puedo subir lo que me dé la gana o puedo hacer un recuerdo. Si piensan que lo he hecho para provocar me da igual”, afirmaba cansada de que se cuestione cada acción que tome.

La peruana también ha estado en las últimas semanas sentenciando que no quiere saber nada de Bertín Osborne, de esta manera se desvincula de la amante que supuestamente tuvo en plena relación con Fabiola Martínez: “yo no fui una amante. Yo estoy muy tranquila, centrada en lo que tengo que estar y me da igual todas las que salgan”.