Las hijas de Bertín Osborne no hablan de Gabriela Guillén por imposición paterna

Bertín Osborne no solamente intenta desligarse totalmente de su ex amiga especial Gabriela Guillen, sino que también ha pedido a sus hijas que no mantengan el menor tipo de relación con ella. Una de ellas, Eugenia, tal y como hemos publicado, reconoce que no se acercarán a la paraguaya si su padre no les da permiso. Pero, eso sí, le desea lo mejor en esta recta final de su embarazo y no se cierra a conocer a ese futuro bebé que viene en camino.

Al parecer, las tres hijas del artista conocieron a Gabriela un fin de semana en el que esta visitó la hacienda sevillana de Bertín, y, por lo que ha trascendido, mantuvieron un encuentro cordial. Tras conocerse el embarazo, la situación empeoró y la nula relación con Osborne ha derivado en el total distanciamiento con sus hijas.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Gabriela, además, se quedó estupefacta al enterarse de que el padre de la niña que nacerá finales de año mantenía una relación paralela con una mujer de cuarenta años, catalana y morena, vamos, que hacía doblete a sus espaldas.

También nos dicen que Fabiola Martínez, ex mujer y madre de los dos hijos pequeños de Bertín, está desolada por lo que considera una traición, ya que se deja entrever que su marido ya se veía con esa misteriosa mujer cuando aún estaban casados. Se publicó que se citaban desde 2017, cuatro años antes de su separación de Fabiola. El cantante y presentador da la callada por respuesta y prefiere no dar explicaciones, pero según fuentes cercanas podría sentirse un tanto nervioso ante tantos frentes abiertos.