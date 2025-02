Gabriela Guillén desvela cómo le gustaría que fuera su reencuentro con Bertín Osborne: "

Gabriela Guillén ha reaparecido ante las cámaras en el espectáculo de El Mago Pop en Madrid. La modelo ha asistido con su amigo, José Luis López "El Turronero", al evento organizado por el ilusionista en la capital junto a otros vips, como Carmen Marchi, Paula Vázquez o José Coronado, entre otros tantos celebrities.

Allí, Gabriela Guillén ha bromeado sobre a quién le gustaría hacer desaparecer si tuviera poderes mágicos con mucho humor. "Si tuviera esa magia... Vamos, no me tiréis de la lengua, no me tires de la lengua", ha expresado la joven.

Ahora que la Justicia ha dictaminado que Bertín es el padre de su hijo, Gabriela se ha sincerado ante las cámaras sobre cómo se encuentra en estos momentos. Tal y como ha desvelado la modelo, está "bastante tranquila y enfocada en mi trabajo y en mi hijo, que ya está grandote y ya va a la guardería porque sino es imposible y no tengo tiempo de nada". Además, ha explicado que su hijo llevará su primer apellido primero. "La madre tiene derecho a elegir y he decidido el primer apellido que es el mío", ha sentenciado Guillén con rotundidad.

Gabriela Guillén revela si ha tenido noticias de Bertín Osborne tras el juicio: "No me tires de la lengua..." Europa Press

"Yo estoy tranquila, tengo la conciencia tranquila, estoy tranquila, duermo bien y no tengo que decir nada más", ha declarado la joven, a pesar de que no ha tenido ningún contacto con Bertín tras el juicio. Muy sincera, Gabriela ha confesado que, si el artista hubiera aparecido por sorpresa en el evento del Mago Pop, ella no habría venido porque prefiere un encuentro con Bertín más "íntimo". "Un encuentro más íntimo que por aquí. Íntimo entre nosotros, no de la prensa", ha finalizado sobre la modelo.

La opinión de "El Turronero"

José Luis López está convencido de que Bertín conocerá a su hijo en algún momento y que ese día "va a llegar seguro". "Somos amigos y yo sé cuál va a ser su reacción y sé positivamente que eso se va a llegar a producir porque ahora están las cosas más tranquilas, ha pasado todo y creo que sí, que en cualquier momento será", ha declarado el empresario de Ubrique sobre el asunto.