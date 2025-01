Fabiola confiesa el verdadero motivo de su ruptura con Bertín Osborne: “Esto es algo que no he dicho nunca”

Fabiola Martínez siempre ha querido mantenerse al margen del rumbo que ha tomado la vida de su exmarido, Bertín Osborne. Después de media vida juntos, pusieron fin a su matrimonio y desde entonces ella no quiere saber de él mucho más allá de lo que les incumbe a sus hijos. Ni tan siquiera ha mantenido una conversación con él sobre su última paternidad con Gabriela Guillén, ni del entuerto judicial que ha mantenido con ella y que se acaba de resolver. Aun así, la venezolana se ha sentado en ‘De viernes’ para hablar sobre el final de esta batalla, qué piensa del papel del presentador con su nuevo vástago y también confesar cosas que durante estos años ha mantenido a modo de secreto sobre su relación y su ruptura.

Lo primero que ha querido dejar claro es que Bertín Osborne no ha sido quizá el mejor marido, pues le ha dado muchos disgustos, pero sí le considera un buen padre: “es un padrazo con mis hijos y sus hijas. Bertín no es perfecto, ha cometido errores, que en algún momento nos hubiera gustado a todos que fuera un poco mejor papá, claro. Pero no sé qué hay en su cabeza”. No puede evitar colar una pullita. Y es que no terminaron de la mejor manera y desde entonces sus caminos les mantienen muy alejados: “Yo me he mantenido al margen de absolutamente todo lo referente a Bertín desde que nos separamos. No tengo información ni para tener mi propio criterio”.

Pero de lo que sí sabe mucho es de su propia historia, de la que no ha terminado de contar toda la verdad: “Esto es algo que no he dicho nunca respecto a la relación. Por mucho que se hable de eso, las broncas más gordas que hemos tenido no han sido por infidelidad, han sido por movidas varias nuestras. Yo quería hacer una cosa y él quería hacer todo lo contrario”, habla sin detallar sus rencillas que terminaron suponiendo diferencias irreconciliables. Las infidelidades eran otro tipo de baches. Pero eran estas las que interesaban especialmente a los colaboradores que insistieron en saber si pondría la mano en el fuego por la lealtad de su marido. La respuesta de Fabiola no se la esperaban: “¿Y él la pondría por mí? Es muy difícil, porque las relaciones son muy difíciles y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El sentimiento y la pasión cambia y evoluciona con los años”.

Llegó un momento en que los planes de futuro de Fabiola Martínez y Bertín Osborne simplemente se hicieron incompatibles. No buscaban construir los mismos proyectos y deseaban saciar unas necesidades diferentes, lo que les hizo distanciarse poco a poco: “Como mujer no necesitaba reivindicarme porque las decisiones las tomaba yo, pero compaginar vivir en una zona rural con criar a dos hijos y tener ese espacio para desarrollarme profesionalmente no era sencillo. Intenté diversificarme y trabajar en otras cosas. En el campo no podía”, desvela cómo la finca en la que vive el cantante en Sevilla no era el lugar en el que quería cimentar sus aspiraciones de progreso personal y profesional.