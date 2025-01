Gabriela Guillén llega a su juicio contra Bertín Osborne: "Es una lástima llegar a esto"

Ha llegado el día al que Gabriela Guillén no le hubiera gustado enfrentarse nunca. Algo más de un año despues de haber dado a luz a su hijo con Bertín Osborne, la esteticista se verá las caras con él -salvo cambios de última hora- en el juzgado de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, para que sea un magistrado quien confirme o no de forma oficial la paternidad del presentador.

La vista se produce a pesar del comunicado que el propio Bertín Osborne emitió el pasado junio, en el que pedía perdón por haber renegado del menor tras su nacimiento: "Ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace 5 meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor".

Un compromiso que ahora deberá adquirir ante el juez, si este determina finalmente que, efectivamente, el pequeño es hijo de Bertín Osborne. De ser así, se formalizará también lo relativo a la guardia y custodia del menor, el régimen de visitas y la cantidad económica en concepto de manutención que podría pasar a partir de ahora -y quizás con carácter retroactivo-.

Una situación que Gabriela Guillén preferiría haber solucionado por las buenas y sin necesidad de acudir a la Justicia. "Esperaba que no llegara este día, yo no tendría que estar aquí, pero bueno", ha expresado a su llegada a Sevilla para atender su cita en los juzgados.

Gabriela Guillén llega a Sevilla para su juicio contra Bertín Osborne: "Es una lástima llegar a esto" Europa Press

Será la primera vez, que se sepa, que se vea las caras con Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo, un encuentro ante el que asegura sentirse "tranquila".

Guillén explica que se pone en manos de la Justicia y que confía en la decisión que tome el magistrado, de la que todavía no conoce ningún adelanto: "No tengo ni idea, ya me dictará el juez o quien tenga que decir las cosas, es una lástima llegar a esto".

De confirmarse su paternidad, Bertín Osborne habrá sido padre de forma oficial de 7 hijos: Cristian -que falleció poco después de nacer-, Claudia, Eugenia y Alejandra, fruto de su matrimonio con Sandra Domecq; Enrique y Carlos, a los que tuvo con Fabiola Martínez; y el pequeño de Gabriela Guillén, cuyo nombre todavía se desconoce.