Hablamos con Gabriela Guillén tras vencer a Bertín Osborne: "La Justicia me ha dado la razón"

La vista del juicio por la demanda de paternidad que Gabriela Guillén interpuso contra Bertín Osborne por su hijo que nació en diciembre de 2023 ha terminado sin que el presentador se persone en la sala.

La esteticista se ha desplazado desde Madrid hasta Alcalá de Guadaira, en Sevilla, para atender la cita. Ha llegado al juzgado a primera hora de la mañana, lamentando que “esperaba que no llegara este día, yo no tendría que estar aquí, pero bueno”. Guillén aseguraba encontrarse “tranquila” ante el que, esperaba, sería su primer encuentro con Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo, aunque finalmente no se ha producido el esperado cara a cara.

El abogado del presentador, Juan Moral, ha explicado a la salida de los juzgados que su cliente no se ha presentado “porque no era necesario”, en tanto en cuanto el objetivo de la cita era que reconociera o no la paternidad del hijo de Gabriela Guillén, algo que ya hizo el pasado verano a golpe de comunicado.

“No se ha presentado porque ha habido un reconocimiento desde el minuto uno de los hechos, y aunque el procedimiento prevé que hay que celebrar esta vista para que el juez, o en este caso la juez, dicte una sentencia reconociendo los hechos, en este caso no era necesario dado que, desde el principio, (Bertín Osborne) lo ha venido admitiendo”, ha explicado el letrado.

Gabriela Guillén llega a Sevilla para su juicio contra Bertín Osborne: "Es una lástima llegar a esto" Europa Press

Además, Moral ha recalcado que en la demanda de Gabriela Guillén solo se reclama el reconocimiento de la filiación, por lo que la sentencia de la juez no incluirá regulaciones sobre la guardia y custodia del menor, el régimen de visitas o la manutención. “La juez en eso no va a entrar porque no se pedía en la demanda. Lo que ha fijado es lo que se pedía en la demanda, que es el reconocimiento de filiación del menor, del niño como hijo de él, y es lo que acordará su señoría cuando dicte la sentencia”, insiste el abogado de Osborne.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Gabriela Guillén tras la vista, y asegura que su victoria contra Bertín Osborne ya es un hecho: “No te puedo decir mucho más. Es un tema del que no me apetece hablar porque no debería haber llegado hasta aquí, pero bueno, ya está hecho. La vista se ha celebrado y la Justicia me ha dado la razón, que parece que mis palabras eran pocas”.

Sobre si esperaba encontrarse con Bertín Osborne en sede judicial, Guillén responde: “No voy a entrar en eso, de verdad. Os agradezco el interés, pero estoy bastante cansada y lo único que me apetece es volver a casa y ver a mi niño”.