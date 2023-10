Gabriela Guillén, harta, estalla contra Bertín Osborne: "No se ha preocupado por mí"

Gabriela Guillén está sobrepasada y viviendo un duro embarazo, marcado por la presión mediática a la que se encuentra expuesta desde que salió a la luz que esperaba un hijo de Bertín Osborne. La modelo, que dará a luz antes de que termine el año, harta del presentador y de su actitud, ha dado un paso al frente y ha decidido contar toda la verdad sobre la verdadera relación que mantiene con el ex de Fabiola Martínez en el programa "Vamos a ver".

"Me cuenta que se desplomó en urgencias encima de otra paciente y todo provocado por cómo se está portando Bertín con ella", ha desvelado Patricia López, reportera del espacio de Telecinco. "Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital. Estaba realizando un masaje con madera y mi clienta es testigo. Ella me asistió, estuvo conmigo bastante tiempo y estoy muy agradecida. Luego fui a urgencias... Le llamé a él con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí más noticias de él, no sé qué le está pasando. No tengo contacto con él", declaraba Gabriela Guillén sobre el padre de su hijo, muy enfadada por que no se haya preocupado de su salud ni la de su bebé.

"Estuve con esta persona bastante tiempo, quizás no era una relación convencional como todo el mundo piensa, pero no soy cualquiera, una más, ni una amante, ni una amiga especial ni un rollete", ha reiterado la modelo, poniendo en valor su romance y dolida por todos los comentarios que ha tenido que escuchar sobre ella y su relación con Bertín. "Me he quedado embarazada de una persona con la que he estado mucho tiempo. Todo lo que me está pasando mi bebé lo percibe. Es lo que más me duele", zanjaba Gabriela sobre el asunto, cansada de la situación.

Después de estar en el ojo del huracán mediático unos días, la fisioterapeuta decidió hacer las maletas y huir a las playas de Huelva para desconectar y pasar unos días alejada del foco y de la presión a la que está sometida en estos momentos. Sola, mientras Bertín se encontraba fuera de España, Gabriela ha disfrutado de unos días de playa, luciendo barriguita premamá. Las fotos de la escapada de la modelo han protagonizado la portada del número de hoy de "Semana" en exclusiva.