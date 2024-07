Georgina Amorós le reclama a un fotógrafo de 'Elite' por retocar en exceso sus fotos: "Con 20kg de Photoshop en la cara"

A tan solo unos días para que se estrene la última temporada de 'Élite', se ha pronunciado Georgina Amorós, una de las protagonistas de las primeras entregas. La actriz ha compartido una imagen de una sesión de fotos que le hicieron cuando encarnaba a Cayetana, con un crítico mensaje.

La intérprete ha contado que las polémicas imágenes se las hicieron en las primeras temporadas -ella estuvo en 'Élite' entre la segunda y la quinta-, pero que “nunca salieron a la luz hasta que el fotógrafo decidió colgarlas en su cuenta privada sin autorización y con 20 kg de Photoshop en la cara”. “¿Por qué? No lo sé”, ha agregado. Asimismo, ha expresado su indignación por que “cinco años más tarde, estas fotos siguen dando vueltas por internet y hasta la han puesto en la lona de despedida de Élite relacionándola conmigo aunque yo, por más que la mire, no me reconozca”.

El personaje de Cayetana le dio a Amorós muchas alegrías (la convirtió en una actriz de reconocimiento mundial) pero también muchos dolores de cabeza. Debido a su personaje, llegó a recibir incluso amenazas de muerte, lo que la condujeron a cerrar esa red social. “Me quité Twitter porque es un vertedero en el que se puede opinar gratuitamente y eso está muy bien pero también tiene sus cosas malas. No distinguían entre el personaje de Cayetana y yo”, lamentó Amorós en el programa de 'La Resistencia' hace unos meses.

“Me llegaban comentarios como 'Si te veo por la calle te abro la cabeza con una piedra'”, detalló. Incluso, ironizó sobre el porqué de esas amenazas al personaje de 'Cayetana': “No era el peor personaje de la serie pero creo que no era aspiracional. Mentía un poco, encubría a un asesino... pero en cambio los asesinos si que les gustaban a la gente” comentó.

Finalmente, parece que la "elitista" serie le ha acabado pasando factura.