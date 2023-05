Georgina va a Cannes» me suena como me sonaba «Teo va a la playa». Yo nunca supe qué hacía Teo en la playa o en el colegio o en la frutería, ni falta que hacía, como nunca he sabido qué hace Georgina en Cannes. Georgina es la Heidi Klum española: nadie sabe por qué pero están en toda alfombra roja que se extienda a las puertas de un sarao. Como si tuviesen un sentido arácnido para eso. Georgina, de profesión mujerdé e influencer, también es, por lo visto, creadora de tendencias. Eso significa que si se pone un día un saco de café con dos agujeros para la foto, mañana son la última moda. Confío en que no lo haga nunca. De momento, se lleva, a la foto me remito, el dorado y el corte sirena. El vestido lleva la firma de un diseñador tunecino cuyo nombre yo no soy capaz de retener pero que, si no me equivoco y lo he entendido todo bien, es tendencia o lo va a ser en breve. Porque lo ha dicho Georgina.

Georgina Rodriguez arrives for the screening of 'L'ete Dernier (Last Summer)' during the 76th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 25 May 2023. MOHAMMED BADRA EFE

Se ve que el posado en Cannes de Georgina, desde que es Georgina y no una dependienta cualquiera de Gucci, es como lo fuera en su momento el posado de verano de Ana Obregón. Casi un acontecimiento planetario. Y ella se lo toma tan en serio que la elección del vestido es otro acontecimiento casi. Esto lo sé porque lo vi en el reality en el que también aprendí que, si tienes mucha pasta, el guardaespaldas te espanta las abejas, las villas las alquilas con la piscina lejos para que los niños no te despierten mientras duermes la siesta aunque se ahoguen (ya irá la niñera si chillan) y que no existe todavía un wallapop para ricos y urge. No quiero desviarme del tema, en ese reality yo aprendí que elegir el atuendo para Cannes no es tan fácil, que es importantísimo elegirlo bien. No puedes ir con cualquier cosa si todos lo focos van a estar puestos en ti. Sobre todo porque, como no has hecho ninguna peli y lo único que vas a hacer allí es posar, pues tienes que hacerlo muy bien. Es lo mínimo. Y Georgina, mujerdé e influencer pero no tonta, lo sabe. Y cualquiera se arriesga a que el año que viene no te inviten y no puedas volver a ir a Cannes a posar en la alfombra roja. ¿Qué sería del festival sin ti?