Georgina Rodríguez tiene claro que enseñar la ropa interior es máxima tendencia y nos lo muestra con este look deportivo

Georgina Rodríguez acaba de revolucionar Instagram y lo ha hecho dejando claro que enseñar la ropa interior es máxima tendencia. Y quien pensaba que la mujer de Cristiano Ronaldo iba a dejar sus looks más sexis en su nuevo país, se equivocaba. Porque Georgina Rodríguez sigue marcando curvas y apostando por su estilo más personal. Primero fue con los jeans pitillo a lo Paula Echevarría y las botas mega altas, y ahora es enseñando la ropa interior por fuera de su look deportivo. Aunque no os vamos a mentir, que en un principio pensamos que la hispano-argentina iba a cambiar de estilo de vestir para adaptarse a las normas de su nuevo país, nada más lejos de la realidad. Georgina sigue sigue siendo Georgina, la misma que hemos visto en su segunda temporada del reality de Netflix. El resurgir de la década de 2000 ha dejado de lado el recato del minimalismo y ha puesto en primer plano enseñar la ropa interior. En particular, la lencería de encaje. Prabal Gurung, Jonathan Simkhai, Tom Ford, Tory Burch y Victoria Beckham son algunos de los diseñadores que han desnudado a sus modelos esta temporada. En Londres, Molly Goddard combinó sus características prendas de tul con ropa interior de rayas de abeja. Y ahora Georgina Rodríguez enseña las tiras del tanga por fuera de su conjunto deportivo.

Pero no solo de ibéricos se alimenta Geogina Rodríguez, porque si no es imposible tener ese cuerpazo y nos lo acaba de demostrar con este posado en ropa deportiva al subir a su jet privado como ya hizo hace unas semanas posando en bikini desde la piscina de su nueva casa en Arabia Saudí. Y esta vez lo ha hecho para salir desde Madrid y creemos que es para poner rumbo al Festival de Cannes donde se esperaba su presencia a final de semana. Una forma de viajar cómoda y en tendencia, como solo puede hacer Gio.

Un look deportivo con falda y top que Georgina Rodríguez ha combinado con unos calcetines blancos altos, zapatillas deportivas y uno de sus bolsos de lujo en rosa.