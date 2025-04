Gerard Piqué, “indignado”: Sonsoles Ónega defiende que sigue con Clara Chía

Mucho revuelo el que se ha generado este jueves 24 de abril. Se suma al que lleva produciéndose los últimos meses en torno a Gerard Piqué y Clara Chía. Los rumores de crisis de la pareja llevan mucho tiempo sonando con fuerza, especialmente desde que el pasado mes de marzo se viese al exfutbolista por Miami acompañado de una misteriosa joven de pelirrojos cabellos. El revuelo fue mayúsculo y se puso en duda la estabilidad de su relación.

Este jueves se habría confirmado su ruptura, aunque de forma extraoficial, pues desde su entorno defienden que siguen enamorados como el primer día. O casi. Y es que no se niega que ha existido un bache en su unión, pero que han logrado superar sin mayor problema, reconduciendo al éxito lo suyo. Así lo aseguran, por ejemplo, desde el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, como desde otros puntos en los que el entorno de la pareja ha llamado a la cordura.

Gerard Piqué y Clara Chía siguen juntos tras un bache

A primera hora de la tarde, desde ‘Vamos a ver’ se anunciaba el final definitivo de la pareja. Era Adriana Dorronsoro la que traía el revés: “Me confirman que han roto, aunque estoy indagando los motivos, porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”. Su compañero Pepe del Real subía la apuesta en el mismo plató de Telecinco y daba otra explicación a su supuesta ruptura: “Sé que tuvieron una crisis, porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y demás, pero él todavía tenía cierto recelo”.

Desde Antena 3 se ha querido ofrecer la versión del círculo más próximo a los protagonistas, mientras éstos permanecen en silencio. No quieren dar pábulo a dimes y diretes o ser forzados a dar explicaciones sobre lo sucedido. Y es que no se niega que hubiese una crisis entre ambos, pero mantienen que han logrado superarla y continúan felices después de tres años de amor. Es más, al escuchar las campanas de alerta que anunciaban el fin de su idilio, desde ‘Vanitatis’ mantiene que el ex de Shakira “está indignado”. Una forma con la que su entorno busca desmentir por completo esta ruptura que ha copado cientos de titulares en cuestión de minutos.