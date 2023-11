Gisela anuncia su embarazo a sus 44 años

Gisela, que se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo, ha dado una muy buena noticia. Por fin, tras años intentándolo ha confirmado que está esperando su primer hijo, junto a su pareja, José Ángel Ortega. La cantante y actriz ha compartido su felicidad con sus seguidores en las redes sociales y aunque no quiere emocionarse demasiado, ya que ha sufrido previamente dos abortos, la catalana irradia felicidad.

En una entrevista concedida a la revista ¡Hola!, Gisela ha confesado que "ha sido un proceso muy largo, muy duro, muy difícil emocionalmente, sobre todo. Y físicamente, también". Con 44 años, la cantante ve cumplido su sueño de convertirse en madre, tras someterse a un largo y complicado tratamiento, en Clínica Eva, habiendo tenido que estar haciendo reposo absoluto. "He tenido que estar casi dos meses en cama, con todo lo que eso conlleva a nivel físico, emocional y laboral: conciliar ya antes incluso de que el bebé nazca", señala en la revista. "Aún hoy, nadie me garantiza que vaya a salir bien", confiesa cauta y reconoce que aún "me cuesta creérmelo. Me da miedo hacerme ilusiones. Voy con cautela. Con el freno puesto".

El bebé nacerá en abril de 2024 y sobre cómo se ve como madre, la cantante ha revelado que "paranoica, estresada, muy preocupada. Yo soy la persona más preocupada del mundo".